Suomessa ainakin 17 uutta koronatartuntaa

HUSissa on todettu yhteensä 32 koronavirustartuntaa.

Tartuntojen kokonaismäärä on Suomessa nyt ainakin 57.

Suomessa on todettu tiistain jälkeen ainakin 17 uutta koronavirustartuntaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja on 11. Uusista tartunnan saaneista kuusi on työikäisiä naisia, neljä työikäisiä miehiä ja yksi lapsi. He kaikki ovat kotiutuneet näytteenoton jälkeen ja ovat erityksessä.

Viimeisimmät tutkimukset koronavirustartunnoista valmistuivat HUSissa vasta alkuyöstä, joten tartuntojen alkuperän ja altistuneiden selvittelyä tehdään tänään.

HUSissa on todettu yhteensä 32 koronavirustartuntaa.

Pirkanmaalla todettiin kolme uutta tapausta, joista yksi on oppilas aiemmin koronan takia suljetusta Kangasalla sijaitsevasta Pitkäjärven koulusta.

Forssassa on havaittu toinen tautiin sairastunut ja Varsinais-Suomessa kolmas. Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on havaittu yksi uusi tartunta.

Tartuntojen kokonaismäärä on Suomessa nyt ainakin 57.