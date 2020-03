Syyte: Mies kuvasi salaa, uhkasi katkaista jalat, polttaa kasvot ja tappaa entisen avopuolisonsa

Syyttäjän mukaan miehen teoissa oli havaittavissa kunniaväkivallan piirteitä. Mies jäi kiinni teräase ja vasara housunkauluksessaan. Syytteen mukaan hän valmisteli törkeää henkeen tai terveyteen kohdistuvaa rikosta.

34-vuotiasta miestä syytetään entiseen avopuolisoonsa kohdistuneesta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Mies jäi kiinni teräase ja vasara housunkauluksessaan tämän vuoden tammikuussa, kun hän oli menossa tapaamaan entistä avopuolisoaan. Poliisi jo siinä vaiheessa tarkkaili miestä.

Miestä syytetään myös entiseen puolisoonsa kohdistuneesta salakatselusta, pahoinpitelystä, kolmesta laittomasta uhkauksesta, vainoamisesta ja lähestymiskiellon rikkomisesta.

Syytteen mukaan mies kuvasi ja katseli naista salaa kotona piilottamalla valvontakameran sohvan alle. Nainen tuli tietoiseksi kuvaamisesta. Mies uhkasi tappamisella, mikäli nainen poistaisi kameran.

Mies raahasi syytteen mukaan naisen keittiöön hiuksista kiinni pitämällä ja laittamalla käsivartensa naisen kaulan ympärille ja nosti teräaseen naista vastaan pitäen sitä rinnan korkeudella.

Mies uhkasi puhelimessa katkaista naisen jalat, polttaa tämän kasvot ja repiä hiukset. Mies uhkasi myös tappamisella.

Vainoamissyytteessä on kyse siitä, että mies soitti vajaan kahden kuukauden aikana naiselle noin 3 000 kertaa sekä lähetti tekstiviestejä ja satoja ääniviestejä.

Nainen pakeni siskonsa luo marraskuun lopussa viime vuonna. Sinne mies tuli syytteen mukaan kutsumatta sisään. Kun nainen pääsi joulukuussa turvakotiin, mies oleskeli turvakodin läheisyydessä. Mies tuli myös naisen työpaikalle etsimään tätä.

Mies lähetti myös syytteen mukaan naiselle viestin, jossa vaati palaamaan tätä luokseen tai muuten naisen siskolle kävisi huonosti.

Mies määrättiin laajennettuun lähestymiskieltoon 10. tammikuuta tänä vuonna. Kaksi päivää myöhemmin hän rikkoi sitä. Lähestymiskieltohakemuksessaan nainen kertoi muuttaneensa turvakotiin, koska hänellä oli suuri pelko väkivallasta. Naisen mukaan mies uhkaili häntä rajusti ja naisen mielestä mies oli myös kykenevä toteuttamaan uhkauksensa.

Mies uhkasi naisen mukaan näyttää, mikä mies hän on. Nainen joutui vaihtamaan turvakotia, koska mies hakeutui turvakodin lähelle, mistä poliisi hänet poisti. Nainen kertoi pelkäävänsä miestä.

Yhteisten lasten osalta nainen kertoi, että hän on valmis myötävaikuttamaan lasten tapaamisiin isän kanssa ”eikä hän halua viedä lapsilta isää”.

Käräjäoikeus määräsi lähestymiskiellon voimaan heti puoleksi vuodeksi.

Miestä syytetään myös naisen siskoon kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta ja vainoamisesta. Mies vainosi syytteen mukaan naisen siskoa uhkaamalla, seuraamalla, tarkkailemalla ja ottamalla oikeudettomasti yhteyttä. Teot aiheuttivat siskossa pelkoa ja ahdistusta. Mies soitti noin 300 kertaa useista eri puhelimista, oleskeli siskon talon lähettyvillä sekä asensi siskon autoon kahdella eri kerralla seurantalaitteen. Laitteet oli nimetty sisarusten mukaan.

Mies lähetti myös syytteen mukaan kaksi WhatsApp-viestiä siskolle, joissa uhkasi tulla siskon kotiin ellei hänen entinen avopuolisonsa palaa kotiin asumaan.

– Kokonaisuudessa on havaittavissa kunniaväkivaltamotiivia. Heillä on kulttuurierotkin, asianomistajalla ja vastaajalla, aluesyyttäjä Elina Hyppönen kommentoi.

Mies on ulkomaalainen. Hän myöntää syytteistä ainoastaan vainoamissyytteet, muut hän kiistää. Hän on kertonut mm. että on ollut puhelimessa vihainen ja ”käyttänyt karkeaa kieltä tarkoittamatta aiheuttaa mitään pahaa”. Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan valmistelurikossyytteen osalta mies on todennut, ettei hänen tarkoituksena ollut kohdistaa väkivaltaa kehenkään.

Helsingin käräjäoikeus antaa tuomion asiasta myöhemmin. Syyttäjä vaatii miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta.