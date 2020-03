Suomessa koronatartunnat selvästi muita Pohjoismaita jäljessä – THL:n ylilääkärin mukaan ilmiölle ei selvää yksiselitteistä syytä

Koronatartuntoja on todettu Suomessa yhteensä 40, kaikki uudet tartunnat liittyvät Pohjois-Italiaan.

Suomessa on todettu yhteensä 40 koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina. Tapausten määrä oli kasvanut edeltävästä päivästä kymmenellä.

Sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä että Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä todettiin kummassakin kolme uutta tartuntaa. Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa todettiin kussakin yksi tapaus.

Kaikki tiistaina vahvistetut potilaat ovat olleet viime aikoina matkoilla epidemia-alueella Italiassa tai olleet tekemisissä alueelta palanneen kanssa Suomessa, sairaanhoitopiirit kertovat. Sairaanhoitopiirit selvittävät altistuneita ja ovat heihin yhteydessä.

Muissa Pohjoismaissa Suomea enemmän tartuntoja

Tilastojen mukaan Suomessa on todettu selkeästi vähemmän tartuntoja kuin muissa Pohjoismaissa.

Eniten tartuntoja on todettu Ruotsissa, jossa niitä on 351 kappaletta. Norjassa tapauksia oli tiistain tiedon mukaan diagnosoitu 337 kappaletta. Tanskassa tartuntoja on puolestaan tiedossa yhteensä 262 ja viisikon selkeästi pienimmässä maassa Islannissa 76 kappaletta.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan ei ole todennäköisesti olemassa yksinkertaista selitystä sille, miksi tartuntojen määrä on Suomessa pienempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Hän arvioi, että Ruotsissa tartuntoja ovat saattaneet edistää suorat lentoyhteydet Iraniin, jossa tauti on levinnyt laajalle. Toisaalta asiaa voi selittää laskettelu- ja lomailukulttuuri Etelä- ja Keski-Eurooppaan.

– Islannissa on paljon läpikulkuliikennettä, joka pysähtyy maassa päivän tai pari. Matkustajavirrat ovat hirveän isoja. Toisaalta voi ajatella, että ne ovat isoja myöskin Helsinki-Vantaalla, hän pohtii.

Euroopan maista eniten tapauksia on Italiassa, jossa tartuntoja on todettu yli 10 000. Kyseessä on suurin maakohtainen luku Kiinan ulkopuolella. Euroopan maista tuhannen ilmoitetun tartunnan raja on ylittynyt myös Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa.