Professori: koronavirus leviää kiihtyvällä vauhdilla – ”Nyt on se hetki, kun kontrollilla voidaan vaikuttaa”

Kiinassa ja Etelä-Koreassa koronavirukseen sairastuneet tartuttavat keskimäärin enää vähemmän kuin yhden ihmisen.

Koronaviruksen leviämisessä eletään Suomessa juuri nyt käännöskohtaa, joka vaikuttaa siihen, miten moni suomalaisista sairastuu.

Zoonoosivirologian eli eläimistä ihmisiin siirtyviä virustauteja tutkivan tieteenalan professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta sanoo, että tehokasta diagnostiikkaa käyttämällä esimerkiksi Saksassa on pystytty vaikuttamaan taudin leviämiseen.

– Tautiepäilyjä on testattu laajalla rintamalla ja sen kautta saatu piilossa olleita tartuntaketjuja selville. Toisaalta juuri nyt on se hetki, kun voidaan kontrollitoimilla vaikuttaa viruksen leviämiseen, Vapalahti sanoo.

Kontrollitoimilla hän tarkoittaa esimerkiksi kokoontumisten ja matkustamisen rajoittamista sekä karanteenia. Myös testaamisen lisääminen auttaisi, jos resurssit riittäisivät siihen.

– Mihin tahansa toimiin ei silti kannata ryhtyä. Yhteiskunnan pitää pystyä toimimaan, vaikka virusepidemian torjuminen onkin tärkeää, Vapalahti huomauttaa.

Jutun alussa olevalla videolla suomalaiset kertovat, mikä koronassa huolettaa

Hänen mukaansa Kiinassa ja Etelä-Koreassa on kontrollitoimien avulla saatu painettua viruksen lisääntymisluku alle 1:n. Se tarkoittaa sitä, että sairastunut tartuttaa enää keskimäärin vähemmän kuin yhden toisen ihmisen. Monissa Euroopan maissa luku on vielä yli 2, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen tartunnan saanut levittää viruksen keskimäärin ainakin kahdelle läheiselleen.

– Kontrollitoimien tarkoitus on hidastaa epidemian kulkua ja pienentää epidemian huippua. Tällä tavoin voidaan voittaa aikaa ja säästää terveydenhuollon voimavaroja, etteivät kaikki sairastu yhtä aikaa, Vapalahti sanoo.

Koronaviruksen leviäminen on Suomessa nyt eksponentiaalista eli hyvin nopeaa, sanoo myös Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen professori Jari Saramäki.

Hän on julkaissut Facebookissa kuvan koronavirusepidemian leviämisestä Suomessa. Saramäen mukaan on mahdollista, että eristystoimenpiteillä voidaan merkittävästi vaikuttaa eksponenttikertoimen ja huippuarvon kasvuun. Näin on käynyt hänen mukaansa jo ainakin Kiinassa ja Etelä-Koreassa.

– Jokainen tartunnan saanut levittää viruksen keskimäärin noin kahdelle läheiselleen ja sairastuneiden määrä kaksinkertaistuu vajaan viikon välein, Saramäki arvioi.

Vapalahti oli samaa mieltä Saramäen kanssa siitä, että nopea leviäminen jatkuu ilman kunnollisia kontrollitoimia.

Saramäen Facebook-päivityksestä kertoi ensimmäisenä Verkkouutiset.