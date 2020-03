Joudunko karanteeniin? 30 kysymystä ja vastausta koronaviruksesta

IS kokosi vastauksia yleisimpiin kysymyksiin Covid-19- eli koronaviruksen leviämisestä ja siihen varautumisesta.

Minkälainen tauti on koronavirus?

Kiinassa havaittiin loppuvuodesta 2019 keuhkokuumetapauksia joiden aiheuttajaksi todettiin aiemmin tuntematon koronavirus. Myöhemmin virus sai nimen Covid-19.

Koronavirukset aiheuttavat tavallisimmin lieviä hengitystieinfektioita. Ennen Covid-19-epidemiaa vakavia, jopa kuolemaan johtavia infektioita ovat aiheuttaneet maailmalla SARS sekä MERS-koronavirukset.

Kuinka koronavirus eroaa tavallisesta flunssasta tai influenssasta?

Koronaviruksen oireet muistuttavat tavallisen kausi-influenssan oireita. Erona on se, että influenssasta poiketen koronavirus saattaa levitä koko elimistöön ja sisäelimiin rasittaen niitä merkittävästi. Virus saattaa kiihdyttää elimistön immuunijärjestelmän ylikierroksille, joka vahingoittaa elimistöä.

Covid-19-koronavirus CDC:n julkaisemassa piirroksessa.

Influenssaan verrattuna koronavirus näyttää tarttuvan ja leviävän paljon heikommin, joka helpottaa sen estämiseen tähtääviä toimia. Tavallisen influenssan aiheuttamiin infektioihin kuolee Suomessa noin 500 henkilöä vuodessa, Covid-19-koronavirukseen ei toistaiseksi ole kuollut vielä yhtään suomalaista.

Miten koronavirus tarttuu? Miten suojaudun siltä?

Koronavirus leviää ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Virusta voi tällöin päätyä suoraan toisen henkilön limakalvoille tai esimerkiksi käteen, josta se kulkeutuu suuhun tai nenään kasvoja kosketellessa. Taudin itämisajaksi on arvioitu 2–12 päivää ja se on ollut keskimäärin noin 5 päivää.

Alkuvaiheessa huonosti tunnetun koronaviruksen epäiltiin voivan levitä myös hengitysilman välityksellä mutta myöhemmin tästä ei ole havaittu viitteitä. Tärkein keino virukselta suojautumisessa on käsihygieniasta huolehtiminen eli käsien peseminen huolellisesti tai käsidesin käyttö. Yskiessä ja aivastaessa tulee suojata kasvot kädellä tai nenäliinalla.

Miehen kuumetta mitattiin Indonesian Jakartassa 10. maaliskuuta.

Voiko koronavirus tarttua elintarvikkeista tai pinnoilta joihin virusta on päässyt?

THL:n mukaan viruksen leviäminen pintojen välityksellä on äärimmäisen epätodennäköistä. Koronavirukset eivät säily tartuttavina pinnoilla pitkään, varsinkaan vaihtelevissa lämpötiloissa. Myös riski viruksen leviämiseen elintarvikkeiden välityksellä on erittäin pieni.

Sairaalaoloissa myös pintojen kautta tapahtuvien tartuntojen mahdollisuus korostuu, kun tilassa on paljon sairaita ja oireilevia potilaita. Kotioloissa riittää että pinnat puhdistetaan tavallisilla pesuaineilla ja esimerkiksi samojen pyyhkeiden käyttöä vältetään.

Mies desinfioi ovenkahvaa YK:n päämajassa New Yorkissa 9. maaliskuuta.

Kannattaako rajoittaa käymistä esimerkiksi uimahallissa tai kuntosalilla jossa ollaan lähikontaktissa muiden ihmisten kanssa?

THL:n asiantuntijan mukaan kaikissa tilanteissa, joissa ollaan lähikontaktissa ihmisten kanssa, on myös hengitystieinfektioiden leviäminen mahdollista. Kuntosaleilla kuitenkin oletuksena on, että sinne ei tulla sairaana, joten riski viruksen leviämiseen ei ole suuri.

Voiko oireeton ihminen levittää koronavirusta?

Maailmalla tehtyjen havaintojen mukaan myös oireettomat henkilöt saattavat levittää virusta eteenpäin. On kuitenkin epäselvää, miten suuri merkitys tällä on epidemian leviämisessä. WHO:n mukaan tämän hetken tiedot viittaavat siihen että valtaosa tartunnoista on peräisin oireilevilta henkilöiltä.

Tunnen oloni sairaaksi. Mistä tiedän onko minulla koronavirus?

Koronaviruksen taudinkuvaan kuuluvat kuume, yskä, hengenahdistus, lihassärky ja väsymys. THL:n mukaan oireiden perusteella ei voi päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu virus tai bakteeri.

Kyse ei ole koronaviruksesta, jos et ole ollut epidemia-alueella tai kontaktissa henkilöön, jolla on todettu koronavirustartunta. Jos epäilet altistuneesi koronavirukselle ja sinulle ilmaantuu oireita 14 päivän sisällä altistumisesta, ota puhelimitse yhteyttä terveydenhuoltoon.

Kuinka oireita saaneet testataan koronaviruksen varalta? Voinko tehdä testin itse kotonani?

Koronavirustestin tekemisestä päättää aina lääkäri. Kotioloissa tehtävää pikatestiä ei toistaiseksi ole markkinoilla, vaan testin tekevät muutamat erikoistuneet laboratoriot.

Koronavirustestejä tehdään riittävyyden varmistamiseksi vain niille, joilla epäillään oireiden ja altistumisen perusteella koronavirusinfektiota. Oireettomien henkilöiden testaamisesta ei tavallisesti katsota olevan hyötyä.

Miten toimin jos epäilen saaneeni koronavirustartunnan?

Jos olet matkustanut epidemia-alueella ja sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen tai jos olet ollut läheisessä kontaktissa uuteen koronavirukseen sairastuneeseen henkilöön, ota puhelimitse yhteyttä oman alueesi sairaalan tai terveyskeskuksen päivystykseen. Sieltä saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen.

Kuinka vaarallinen sairaus koronavirus on? Minkä ikäisille koronavirus on vaarallisin?

Noin 80 prosentilla koronavirustapauksista on ollut lieviä. Noin 14 prosentilla tauti on ollut vakavampi ja aiheuttanut keuhkokuumeen tai hengenahdistusta. 6 prosentilla tila on ollut kriittinen. THL:n mukaan valtaosa tartunnan saaneista parantuu ja myös sairaalassa hoidetuista potilaista suurin osa toipuu.

Taudin kuolleisuusprosenttia on vaikea arvioida, sillä kaikkia lieviä ja oireettomia tapauksia ei välttämättä ole raportoitu. Raportoituja tautitapauksia on tähän mennessä ollut yli 114 000 joista noin 4000 on kuollut.

Koronavirustestin voi tehdä vain lääkärin määräämänä laboratorioissa joissa on siihen valmiudet.

Vaarallisin tauti on iäkkäämmille ja perussairauksista, esimerkiksi diabeteksesta tai sydän- ja keuhkosairauksista, kärsiville. Vakavia tautitapauksia on ollut paljon yli 70-vuotiailla perussairailla ja tautiin kuolleisuus on ollut suurinta yli 80-vuotiailla.

Koronavirukseen sairastuneilla lapsilla oireet ovat olleet lähes poikkeuksetta lieviä. Suurin osa koronavirustapauksista on todettu aikuisilla.

Miksi miesten kuolleisuus on korkeampi kuin naisten?

Naisilla on arveltu voivan olla parempi vastuskyky uutta koronavirusta vastaan. Tähän voivat vaikuttaa biologisten syiden lisäksi elämäntapoihin liittyvät tekijät. Esimerkiksi tupakointi altistaa hengitystieinfektioille ja keuhkokuumeelle. Kiinassa miehet tupakoivat huomattavasti naisia enemmän.

Liittyykö virukseen riskejä raskaana oleville?

Koronavirusinfektion mahdollisista vaikutuksista raskauteen on vielä vähän tietoa. Viruksen ei toistaiseksi tiedetä tarttuneen äidistä sikiöön. Julkaistuissa raporteissa ei ole tietoja vakavista seurauksista sairastamisessa loppuraskauden aikana. Raskaana olevat naiset ovat muuta väestöä alttiimpia virusten aiheuttamille hengitystieinfektioille, mukaan lukien koronavirukselle.

Kasvosuojuksen käytöllä voi estää viruksen leviämisen muihin mutta omaa tartuntaa ajatellen siitä ei ole apua.

Mistä virus on lähtöisin? Missä ja millä nopeudella virus leviää maailmalla tällä hetkellä?

Viruksen uskotaan syntyneen Kiinan Hubein provinssissa sijaitsevassa Wuhanin kaupungissa ja levinneen sieltä muualle maailmaan. Kiinassa tautitapausten määrä on jo ollut laskussa ja epidemia vaikuttaa olevan laantumassa.

Virus on todennäköisesti peräisin eläimistä, mahdollisesti lepakoista, joista se on siirtynyt ihmiseen. Alkuperän vahvistaminen vaatii kuitenkin vielä lisätutkimuksia.

Tällä hetkellä epidemia-alueita eli paikkoja, joissa virus on tarttunut laajemmin ihmisiin, ovat Manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea, Italia, Tirolin alueen hiihtokeskukset Itävallassa ja Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltio.

Joidenkin väitteiden mukaan virus olisi ihmisen valmistama. Onko näissä perää?

Verkossa on kiertänyt salaliittoteorioita, joiden mukaan virus olisi esimerkiksi karannut Wuhanin virusinstituutista, jonka laboratorioissa on tutkittu lepakoissa esiintyviä koronaviruksia. Joidenkin väitteiden mukaan virus olisi luotu laboratoriossa. Todellisuudessa viruksen uskotaan kuitenkin saaneen alkunsa luonnossa.

Italian Serie A:n ottelu Milano-Genova pelattiin koronaviruksen vuoksi tyhjälle katsomolle.

Kuinka laajalle virus on levinnyt Suomessa? Kuinka moneen suomalaiseen sen odotetaan tarttuvan?

Suomessa on tähän mennessä todettu varmistettua 40 tartuntaa. Niistä 30 liittyy matkailuun ja kymmenen on jatkotartuntoja. THL seuraa kansainvälistä tilannetta ja laatii arvioita siitä, mihin suuntiin koronavirustilanne voi kehittyä.

Kuinka suomalaisten matkustamista on rajoitettu viruksen vuoksi?

Viranomaiset ovat kehottaneet välttämään matkustamista tartunta-alueille kuten Kiinaan ja Italiaan, mutta matkustamista ei ole kielletty. Useat lentoyhtiö ovat rajoittaneet lentoyhteyksiään tartunta-alueille tai lopettaneet ne kokonaan. Myös tartunta-alueille suuntautuneita ryhmämatkoja on peruttu. Useiden maiden lentokentillä mahdollisia tartuntoja voidaan selvittää oirekyselyillä ja kuumeskannereilla.

Mitä eroa on karanteenilla ja eristyksellä? Pitääkö minun varautua sellaiseen?

Eristyksellä tarkoitetaan vahvistetun koronatartunnan saaneen ihmisen eristämistä tartunnan estämiseksi. Karanteeniin taas voidaan asettaa ihmisiä, joiden epäillään altistuneen koronavirukselle. Tarkoitus on sama: katkaista tartuntaketju ja estää koronaviruksen leviäminen ihmisestä toiseen.

Esimerkiksi Kiinassa ja Italiassa viranomaiset ovat asettaneet hyvin suuria ihmisjoukkoja karanteeniin ja matkustuskieltoon varotoimena. Suomessa toimenpide on toistaiseksi ollut varsin harvinainen.

Miten virukselle altistuminen määritellään?

Altistumisella tarkoitetaan lähikontaktia sairastuneen ihmisen kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi istumista viereisellä paikalla julkisessa liikennevälineessä, lentokoneessa kahden penkkirivin etäisyydellä tai oleskelua samassa tilassa yli 15 minuutin ajan. Tartunnan löydettyään viranomaiset pyrkivät löytämään taudille altistuneet ihmiset.

Koronavirustartunnat ovat olleet lapsilla useimmiten lieväoireisia.

Mitä karanteenissa ollessa saa ja mitä ei saa tehdä? Kuinka kauan karanteeni kestää?

Suomessa viranomaiset eivät valvo karanteenin noudattamista vaan ihmisten luotetaan noudattavat karanteenimääräystä. Karanteenin kestoksi on tällä hetkellä määrätty kaksi viikkoa, joka perustuu taudille arvioituun 2–12 vuorokauden itämisaikaan.

Karanteenin aikana saa poistua kotoa mutta ihmiskontakteja tulisi välttää. Töihin tai kouluun ja esimerkiksi ruokakauppaan ei siis tule mennä. Koiran kanssa kävelyllä käyminen on sallittua. Rajoitukset eivät koske altistuneen henkilön perheenjäseniä vaan ainoastaan tartunnan saaneiden kanssa tekemisissä olleita.

Yleisvaaralliseksi määritellyn tautitartunnan saanutta voidaan hoitaa tarvittaessa myös vastoin hänen tahtoaan. Tällä pyritään estämään taudin leviäminen.

Kuinka työnteko ja kouluopetus järjestetään karanteenin aikana?

Mahdolliseen etätyöhön liittyvistä käytännöistä päättää työantaja. Koululaisten kotiopetuksesta karanteenin aikana sovitaan koulun kanssa.

Kuka korvaa jos joudun karanteeniin kotimaassa tai ulkomaanlomalla?

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, jos työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suomen lisäksi päivärahaa voidaan maksaa EU:n alueella karanteeniin tai eristyksiin joutuneille.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa ja se määräytyy työntekijän työajan palkan mukaan. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Ihmiset hamstrasivat ruokaa ja elintarvikkeita koronaviruksen varalta Kanadan Markhamissa.

Voinko saada rahani takaisin lomamatkasta joka suuntautuu koronaviruksen epidemia-alueelle?

Mahdollisista korvauksista ja hyvityksistä kannattaa olla yhteydessä matkanjärjestäjään, lentoyhtiöön tai omaan vakuutusyhtiöön. Esimerkiksi Finnair on palauttanut maksuja lennoista jotka on jouduttu perumaan koronaviruksen vuoksi. Peruuntuneen matkan korvaaminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää ja tilanne elää jatkuvasti.

Korvausten osalta pelkkien lentojen ostajat ja pakettimatkalaiset ovat eri lainsäädännön piirissä. Tilanne muuttuu myös sen mukaan, peruuko matkan lomailija vai matkan järjestäjä. Mahdollisiin korvauksiin vaikuttavat myös THL:n ja ulkoministeriön tilanteesta esittämät arviot.

Pakettimatkan ostajille rahojen takaisin saaminen on yleensä helpompaa kuin omatoimimatkaajille. Lentoyhtiöillä on mahdollisuus vedota epidemiatilanteessa ylivoimaisiin esteisiin eli force majeureen välttyäkseen korvauksilta.

Kannattaako minun varautua esimerkiksi ostamalla kotiin paljon säilykkeitä ja kuivaruokaa?

Marttaliiton mukaan riittää että kotiin varataan ruokaa normaalin hätävaran verran eli 72 tunniksi. Koronaviruksen vuoksi kauppojen ei odoteta pysähtyvän vaikka joidenkin elintarvikkeiden saatavuus voi heikentyä väliaikaisesti.

Kotiin hankittaviksi ruoiksi suositellaan hyvin säilyviä tuotteita kuten pastaa, riisiä, kasviksia ja kestäviä maitotuotteita. Jos joutuu sairastamaan kotona, kannattaa hankkia paljon myös juotavaa, esimerkiksi mehuja.

Colosseum ja Italian muut suositut turistikohteet ovat autioituneet koronavirusepidemian seurauksena.

Onko koronavirukseen olemassa lääkettä tai rokotetta? Tehoavatko siihen antibiootit?

Uuteen koronavirukseen ei tällä hetkellä ole olemassa rokotetta tai lääkettä. Joissakin maissa on testattu HIV-lääkkeen toimivuutta koronavirusta vastaan.

Rokotteita on kehitteillä, mutta ne eivät ehdi valmistua nyt meneillään olevan epidemian hillitsemiseksi. Toimivan rokotteen testaamisen ja valmistamisen uskovaan vievän ainakin 1-2 vuotta. Antibiootit eivät tehoa koronavirukseen mutta niitä voidaan käyttää viruksen aiheuttamien bakteeri-infektioiden hoitamiseen. Myöskään hopeaveden kaltaiset vaihtoehtohoidot tai esimerkiksi runsas C-vitamiinin nauttiminen eivät tehoa koronavirukseen.

Estääkö hengityssuojain koronaviruksen leviämisen?

Hengityssuojan käyttämisellä ei ole todettu hyötyä virustartunnalta suojautumisessa. Sen sijaan suojaimella voidaan estää viruksen leviäminen oirehtivasta ihmisestä muihin ihmisiin. WHO suosittelee että oirehtivat henkilöt käyttäisivät hengityssuojainta. Terveydenhuollon työntekijöille hengityssuojan käyttö on elintärkeää.

Uskallanko matkustaa ulkomaille koronaviruksen vuoksi?

Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Hubein maakuntaan ja tarpeetonta matkustamista Manner-Kiinaan, Italiaan ja Iraniin ja noudattamaan erityistä varovaisuutta kun matkustetaan Etelä-Koreaan. Jatkuvasti elävässä tilanteessa ulkomaille matkustamista kannattaa harkita tarkasti.

Onko turvallista osallistua konsertteihin, urheilutapahtumiin tai muihin yleisötilaisuuksiin?

THL:n mukaan alueilla, joissa on todettu koronavirustapauksia, voi yleisötapahtumissa olla kohonnut riski taudin leviämiseen. Tämä johtuu useiden ihmisten kanssakäymisestä rajatuissa tiloissa. Koronviruksen tartunta-alueilla yleisötilaisuuksia ja esimerkiksi urheilutapahtumia on määrätty runsaasti peruttaviksi. Myös Suomessa esimerkiksi naisten jääkiekon MM-kisat on päätetty peruuttaa koronaviruksen vuoksi.

Kuka viranomainen vastaa Suomessa koronaviruksen ehkäisytoimista?

Viranomaisten velvollisuudet ja eri viranomaisten välinen yhteistyö on määritelty tartuntatautilaissa, jota täydentää valtioneuvoston asetus tartuntataudeista. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL muun muassa arvioi tautiuhkien kehittymistä, tutkii tartuntatauteja ja ohjaa sairaanhoitopiirien työtä tautien ehkäisyssä.

Taudin ehkäisy on useiden viranomaisten yhteistyötä, ja tärkeässä roolissa ovat esimerkiksi rajaviranomaiset. Tautiin liittyvää neuvontaa ja ohjeita saa terveyskeskuksista.

Koronaviruspotilaan siirtoa harjoiteltiin sairaalassa Indonesian Palussa.

Kuinka vakavasti maailmantalous tulee kärsimään koronavirusepidemiasta? Ajautuuko Suomi taantumaan?

Koronavirus on aiheuttanut paniikkia ja kaaosta osakemarkkinoilla ympäri maailmaa. Pörssikursseissa nähtiin alkuviikosta suurin romahdus sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Viruksen leviämisen estämiseksi maailmalla on jouduttu sulkemaan tehtaita ja rajoittamaan kaupankäyntiä, joka iskee rajusti talouteen.

Myös raakaöljyn hinta lähti alkuviikosta jyrkkään laskuun. Suomen talous saattaa hyötyä öljyn hinnanlaskusta mutta se kärsii esimerkiksi viennin hidastumisesta viruksen vuoksi. Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) mukaan koronavirus heikentää Suomen talouskasvua tänä vuonna. Danske Bankin ennusteen mukaan kasvu jäisi vain 0,3 prosenttiin eli oltaisiin lähellä taantumaa. Hallitus on kertonut olevansa valmis elvytys- ja tukitoimiin jos tilanne sellaisia vaatii.

Voidaanko koronaepidemia kutsua pandemiaksi?

Jotkut uutisvälineet ovat alkaneet kutsua koronaviruksen leviämistä pandemiaksi eli laajasti ympäri maailman levinneeksi epidemiaksi. WHO ei ole toistaiseksi luokitellut koronavirusta pandemiaksi mutta järjestö on kehottanut ihmisiä valmistautumaan sellaiseen. Myös Suomessa THL on ottanut riskinarviossa huomioon sen mahdollisuuden, että virus lähtee leviämään maailmanlaajuisesti