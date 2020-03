Ruotsinlaivat jatkavat liikennöintiä – näin Viking Line varautuu Ruotsin koronaryöpsähdykseen

Laivayhtiö Viking Line on lisännyt siivoamista ja ohjeistusta koronan varalta. Tositilanteessa koronaa epäilevä suljettaisiin hyttiinsä ja luovutettaisiin seuraavaan satamaan.

Tukholman seudulla todettuja koronavirustapauksia on jo reilut 200 ja Ruotsi on nostanut koronan leviämisen riskiluokituksen hyvin korkeaksi. Toistaiseksi tämä ei näy ruotsinlaivojen matkustajamäärissä, mutta varautumista on lisätty.

Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund kertoo, että koronaan on varauduttu jo pitkään. Henkilökuntaa on ohjeistettu toimimaan koronatapauksissa ja laivan siivousta on tehostettu.

Grönlundin mukaan laivaa siivotaan tiheämmin satamassa ja sen seilatessa merellä ja siivouksessa käytetään erikoispuhdistusaineita ja kemikaaleja.

Ohjeistusta oikeaoppisesta käsienpesusta ja hygieniasta on myös lisätty. Halutessaan laivalle voi tuoda oman käsihuuhdepullon ja kasvosuojat.

Ruotsinlaivoilla ei toistaiseksi ole todettu yhtäkään koronatartuntaa ja Grönlundin mukaan matkustajan epäillessä tartuntaa toimittaisiin tapauskohtaisesti.

Yleisesti koronaa epäilevä pyrittäisiin ohjaamaan hyttiinsä eristykseen. Ruotsinlaivoilla hytittömiä matkustajia ei ole, mutta esimerkiksi Tallinnaan kulkevilla laivoilla hytitön ohjattaisiin erityiseen sairashyttiin.

– Matkustaja pyrittäisiin eristämään muista laivamatkustajista. Samaten kehottaisimme samaan ryhmään kuuluvia niin ikään pysyttelemään hyteissään.

Seuraavassa satamassa koronaa epäilevä henkilö ohjattaisiin hoitoon, sillä laivalla ei ole mahdollista suorittaa koronatestiä.

Ensihoitoa saa tarvittaessa erikoissairaanhoitajalta, joka voi olla yhteydessä maissa olevaan lääkäriin.

Grönlundin mukaan on mahdotonta, että laiva asetettaisiin matkustajineen karanteeniin, kuten esimerkiksi Diamond Princess asetettiin. Japanilaisristeilijä oli karanteenissa päiviä, ja tartuntoja laivalla todettiin lähes 700.

Viranomaisien toimia kritisoitiinkin ja kyseenalaistettiin, lisäsikö eristys tosiasiassa tartuntojen määrää.

Entä sitten, jos matkustaja epäilisi koronatartuntaa vasta sitten, kun on ehtinyt koluta tanssilattiat ja tax free -myymälät läpi? Pyrittäisiinkö oirehtivan henkilön jalanjälkiä siivoamaan tai informoimaan samoissa tiloissa aikaa viettäneitä matkustajia?

– Nämä ovat jo niin yksityiskohtaisia tapauksia, että vaikea sanoa. Tilanteet ovat varmasti tapauskohtaisia.

Grönlundin mukaan koronan pelko ei näy toistaiseksi laivamatkustamisessa. Peruutuksia on tullut vain muutamia, eikä laivaliikennöintiä ole ollut syytä vähentää.

Viking Line tarjoaa lisäksi maksutonta peruutusturvaa 10. maaliskuuta tai sen jälkeen varatuille matkoille.

Grönlundin mukaan tavoitteena on, että lievästikin sairastuneet voivat keveimmin perustein peruuttaa matkansa.

Sosiaali- terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee kommentoi Ilta-Sanomille, ettei laivaliikennettä Suomen ja Ruotsin välillä tulla ainakaan toistaiseksi rajoittamaan.

Hän kertoo, että satamissa on ollut nähtävillä koronainformaatiota jo yli viikon verran, mutta terveiden ihmisten liikkumista ei voida rajoittaa.

Sillanaukee kertoo, ettei laivaliikenteen rajoittamisesta olla keskusteltu, mutta suosituksia päivitetään tarpeen mukaan.

Tukholman, Turun ja Helsingin satamissa ei toistaiseksi ole koronavalvontaa. Sen sijaan Tallinnassa on ryhdytty valvomaan saapuvia matkustajia lämpökameroin. Kamera näyttää 38 asteen ruumiinlämmön ylittyessä matkustajan kasvokuvan.

Se ei kuitenkaan ole toiminut toivotulla tavalla, sillä matkustajat ovat kävelleet kameran ohi liian nopeasti.