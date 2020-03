Näin tavalliset suomalaiset ovat valmistautuneet koronaviruksen leviämiseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoitti tänään kymmenestä uudesta koronavirustartunnasta Suomessa. Ihmiset keskittyvät huolehtimaan hygieniasta, mutta myös koteja varustetaan pahimman varalle.

Suomessa on tiedotettu tiistaina 10.3. kymmenestä uudesta koronavirustartunnasta. Yhteensä tartuntoja on nyt 40.

Koronavirus on levinnyt viime päivinä Euroopassa, ja samalla ihmisten huoli on lisääntynyt. Suurin osa Helsingin keskustassa vastaan kävelevistä ihmisistä tietää jo varsin hyvin, millaisesta viruksesta on kyse.

Yllä olevalla videolla ihmiset kertovat, mitä kysymyksiä tämänhetkinen koronavirustilanne herättää. Miten koronavirus on vaikuttanut omaan elämään?

IS keskusteli tavallisten suomalaisten kanssa siitä, mikä koronaviruksessa herättää kysymyksiä ja siitä, miten ihmiset ovat koronavirukseen varautuneet. Ovatko kaapit täynnä ruokaa? Ovatko ulkomaanmatkat jäissä? Jännittävätkö yleisötapahtumat?

Eivor Holm uskoo, että moni suhtautuu koronavirukseen turhankin hysteerisesti. Hän on kuitenkin päättänyt noudattaa viranomaisten neuvoja. Holm tekee vapaaehtoistöitä ja on juuri matkalla lukemaan Kivelän sairaala-alueen potilaille.

– Pesen kädet tarkasti käyntiä ennen ja käynnin jälkeen.

Eivor Holm on valmistautunut koronaviruksen leviämiseen ostamalla hernekeittoa ja välttelemällä yleisötapahtumia.

Reissusuunnitelmia Eivorilla ei ole ollut, joten matkustamisen suhteen hän ei ole joutunut tekemään päätöksiä. Kotikeittiö on kuitenkin koronavalmiudessa.

– Kotona on ylimääräistä ruokaa. Olen hankkinut hernekeittopurkkeja. Ei tarvitse sitten huolestua ruoasta, jos koronavirus iskee. Olen vältellyt myös yleisötapahtumia. En ole käynyt esimerkiksi elokuvissa.

Erkki ja Raili Laukkanen, 80, ovat huolissaan alakouluikäisten lastenlastensa puolesta.

– Kyllä minulla on sellainen pieni pandemiapelko. Ei näin vanhana miehenä omasta puolesta, mutta kun on lapsenlapsia. He eivät vielä ymmärrä, Erkki Laukkanen toteaa.

Raili ja Erkki Laukkanen ovat huolissaan lastenlastensa puolesta. Laukkaset ovat kiinnittäneet huomiota käsihygieniaan, eikä ulkomaanmatkoja ole suunnitteilla.

Laukkaset pyrkivät välttämään koronavirustartunnan samalla tavalla kuin moni muukin, hyvällä käsihygienialla. Lisäksi suunnitelmissa on tehdä lisäsatsauksia puhtauteen.

– Olemme jopa ajatelleet, että pitäisi ostaa vähän erikoisempia puhdistusaineita. Tällä reissulla se pitäisi itse asiassa tehdä, Raili Laukkanen kertoo.

Hän on miettinyt myös koronaviruksen hoitamista.

– Minua mietityttää se, että onko Suomessa paneuduttu riittävästi lääkitykseen.

Helsingin päärautatieaseman edustalla vastaan kävelevät Päivi Lastujoki, 59, ja lastenrattaita työntävä Anna Tervo, 32.

– Eniten minua huolettaa se, miten jokainen muistaa huolehtia käsihygieniasta. Lähtökohtaisesti en ole kuitenkaan kovin huolissani. Olen varautunut ainoastaan niin, että pidän käsidesipulloa aina mukana. Saan sitten pestyä kädet, kun olen lasten kanssa tai syön jotain matkalla, Anna Tervo kertoo.

Päivi Lastujoki on pohtinut sitä, kuinka vakavasta terveysuhasta on tosiasiassa kyse.

– Olen yrittänyt suhteuttaa asioita. Tilanne on tietysti uusi, ja se sekoittaa maailman kuviot. Omalta kohdaltani en ole huolissani.

Anna Tervo ja Päivi Lastujoki olivat liikkeellä Tervon viisivuotiaan Ville-pojan ja kolmen kuukauden ikäisen Ilona-tytön kanssa. Koronavirus ei ole aiheuttanut suurta paniikkia.

THL:n mukaan virus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2–12 päivää, keskimäärin noin 4–5 päivää.

Miisa Soini, 32 ja Emilia Linnavuori, 24, ovat juuri keskustelleet koronaviruksesta, joten aihe ei tule yllätyksenä.

– Pohdimme aihetta tänään. Otin selvää siitä, miten koronavirus leviää. Sehän leviää enimmäkseen pisaratartuntana – vielä enemmän kuin pinnoilta. Netistä löytyi kyllä tietoa hakemalla, Miisa Soini kertoo.

Emilia Linnavuori arvioi, että laajamittainen tiedottaminen ja uutisointi ovat jättäneet ainakin jossakin määrin ristiriitaisen olon.

– Tavallaan tuntuu, että kaikki tieto on jo kerrottu. En kuitenkaan tiedä, onko kaikkea oikeasti kerrottu. Tieto on vähän ristiriitaista. Ei pitäisi panikoida, mutta samaan aikaan maailmalla on paniikkia.

Miisa Soini ja Emilia Linnavuori ovat huomanneet, että päivän aikana tulee koskettua usein kasvoja ja erilaisia pintoja.

Soini ja Linnavuori ovat kummatkin kiinnittäneet huomiota hygieniaan ja esimerkiksi siihen, miten erilaisiin pintoihin päivän aikana tulee koskettua.

– Oikeastaan sellainen yleisen hygienia tarkkaileminen on lisääntynyt. Olen huomannut esimerkiksi itsestäni, että kosketan usein kasvojani, Miisa Soini toteaa.

– Minussa herättää eräänlaista neuroottisuutta se, kun huomaan, miten paljon joudun koskemaan erilaisia pintoja, Linnavuori jatkaa.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston mukaan koronavirukseen on tähän mennessä (10.3. kello 14.25) sairastunut maailmanlaajuisesti yli 115 800 ihmistä ja kuollut yli 4 000 ihmistä.