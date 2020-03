THL on julkistanut uudet luvut.

Suomessa on todettu kymmenen uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tapauksia on nyt 40.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti koko maan tilanteesta tiistaina.

Uudet tartunnat

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kolme tapausta

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kolme tapausta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä yksi tapaus

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä yksi tapaus

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä yksi tapaus

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä yksi tapaus

HUSin koronavirustartunnat todettiin kahdella työikäisellä miehellä, jotka molemmat ovat matkailleet Pohjois-Italiassa, toinen heistä myös Itävallassa. Kolmas tartunta todettiin työikäisellä naisella, jolla on ollut kontakti Pohjois-Italiasta palanneeseen henkilöön.

Kaikki tartunnan saaneet ovat olleet kotieristyksessä näytteenoton jälkeen. Kaikissa tapauksissa altistuneiden tartunnanjäljitys on meneillään.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tartunnoista kaksi sairastunutta henkilöä on saanut tartunnan koronavirukseen sairastuneelta henkilöltä Suomessa. Yksi tartunnan saaneista henkilöistä on palannut epidemia-alueelta.

Potilaat ovat kotona eristyksessä ja hyväkuntoisia. Sairaanhoitopiiri ottaa yhteyttä altistuneisiin henkilöihin, joita on yksittäisiä.

Kanta-Hämeen tartunnasta kerrotaan, että matkalta Pohjois-Italiasta palanneelta työikäiseltä naiselta todettiin koronavirustartunta maanantaina 9. maaliskuuta. Riihimäkeläinen nainen palasi Suomeen lennolla lauantaina 7. maaliskuuta.

Nainen oli matkalla yhdessä puolisonsa kanssa, joka on testattu negatiiviseksi. Puolison tilan seuraamista jatketaan. Pariskunta on hyväkuntoinen.

Suomeen paluunsa jälkeen pariskunta oli ollut vapaaehtoisessa eristyksessä kotonaan, eikä muita lähikontakteja matkan jälkeen Suomessa ole. Sairastunut nainen on nyt kotieristyksessä ja puoliso määrättynä kotikaranteeniin. THL kartoittaa lentokoneessa mahdollisesti altistuneita matkustajia.

Myös Pohjois-Savon tapaus oireili jo lentokoneessa ja THL selvittää altistuneita tartunnan saaneen kanssa samalla paluulennolla olleilta.

Maanantaina varmistettu tartunta on saatu Pohjois-Italiasta, ja potilas on hyväkuntoinen.

Tartunnalle on altistunut muutamia perheenjäseniä, jotka ovat kotikaranteenissa.

Siun sote -kuntayhtymän alueella Pohjois-Karjalassa varmistui ensimmäinen koronavirustartunta maanantai-iltana.

Kyseessä on työikäinen henkilö, joka on saanut tartunnan matkalla Italiassa.

Potilas on hyväkuntoinen ja eristyksessä kotona. Siun sote selvittää altistuneet ja ottaa heihin yhteyttä.

Varsinais-Suomessa tartunnan saanut on työikäinen mies, joka on muutamia päiviä sitten myöskin saapunut Suomeen Italiasta. Potilaan oireet ovat olleet tyypillisiä ylähengitystieinfektion oireita ja hänen vointinsa on sangen hyvä. Yksi tunnistettu lähikontakti on jo määrätty karanteeniin ja muita tartunnalle mahdollisesti altistuneita henkilöitä selvitetään parhaillaan.