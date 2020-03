Tiistaina on enimmäkseen pilvistä ja osassa maata sateista.

Tiistaina Suomeen virtaa lauhaa ilmaa lounaasta. Sää on enimmäkseen pilvistä ja maan etelä- ja keskiosassa tulee vesisateita, Lapissa paikoin lunta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pohjois-Lapissa tulee pohjoisesta. Lämpötila on +2...+5, Keski- ja Pohjois-Lapissa +1...-5 astetta.

Keskiviikkona Suomeen saapuu matalapaine lounaasta. Sää on maan etelä- ja keskiosassa vesisateista, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Pilvisyys on koko maassa runsasta. Kaakkoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista. Lämpötila on 1...5, Lapissa +2...-6 astetta.

Torstaina matalapaine väistyy hitaasti itään. Maan eteläosassa tulee vielä vesisateita, keskiosassa sekä Kainuussa räntä- tai lumisateita. Lapissa sateet jäävät vähäisiksi, pilvisyys on kuitenkin runsasta. Illalla sää selkenee lounaisrannikolla. Lämpötila kohoaa +2 ja +5 asteen välille, itärajalla ja pohjoisessa jäädään 0...+3 asteeseen, Pohjois-Lapissa vähän pakkaselle.