MTV: Juhlissa olleella todettiin koronavirustartunta Helsingissä – noin 60 altistui

Reilu viikko sitten yksityisissä juhlissa Helsingissä olleella on todettu koronavirustartunta, uutisoi MTV. Kyseessä ei ole uusi tartunta, vaan se näkyy THL:n tilastoissa.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarisen mukaan mahdollisesti noin 60 hengen juhlaseurue on altistunut. Juhlissa altistuneita on jäljitetty ja asetettu karanteeniin. Muilla juhlissa olleilla ei ole toistaiseksi todettu tartuntaa.

Juhlien koronavirustartunnasta ei ole tiedotettu yksityisyyden suojan vuoksi.

– Täytyy aina pohtia, missä yksityisyyden raja menee ja onko sillä niin suurta yhteiskunnallista merkitystä, että tällaisista tapauksista kerrotaan. Koronatartunta on herkkä aihe, joka syyllistää tai leimaa ihmisiä, joten emme lähde kaikista tapauksista kertomaan. Esimerkiksi koulujen kohdalla asia on eri, sillä sen kertominen, missä luokassa tartunta on ollut, saattaa rauhoittaa vanhempia, Lukkarinen sanoo MTV:lle.

Maanantai-iltaan mennessä Suomessa oli todettu yhteensä 33 koronavirustapausta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 23 tartunnoista liittyy matkailuun ja jatkotartuntoja on seitsemän. THL:n mukaan suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä. Osa on tarvinnut myös sairaalahoitoa.

Useita suomalaisia on asetettu karanteeniin virukselle altistumisen vuoksi. Koronavirus on koskettanut etenkin monia oppilaitoksia Suomessa.