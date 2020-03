THL:n ohje: soita mummolle, älä mene käymään – ikääntyneet kuuluvat koronaviruksen riskiryhmään

Vakavia tautitapauksia on ollut erityisesti yli 70-vuotiailla.

Ikäihmisiä ei saa turhaan altistaa koronavirukselle, neuvoo terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, sillä uuden koronaviruksen (COVID-19) riskit vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville ovat suurempia kuin muille. Virus aiheuttaa useammin vakavia oireita ikääntyneille ja niille, joilla on jo jokin perussairaus, kuten diabetes, sydänsairaus tai keuhkosairaus.

THL kehottaakin vierailemaan entistä harvemmin ikäihmisten luona tartuntojen ehkäisemiseksi.

– Jos olet vähääkään sairas, soita mummolle, älä mene käymään, THL ohjeistaa tänään julkaisemassaan tiedotteessa.

Uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia on havaittu lapsilla ja nuorilla vähän ja oireet ovat olleet lieviä. Vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on maailmalla ollut erityisesti yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus. Korkein riski on yli 80-vuotiailla.

Koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun ihminen yskii tai aivastaa. Virus voi tarttua myös tahrautuneiden käsien ja pintojen välityksellä.

Vaikka epidemia ei ole Suomessa vielä alkanut, tilanne voi THL:n mukaan muuttua nopeasti. Laitos onkin laatinut koronaviruksen varalta ohjeita muun muassa palvelukodeissa ja hoitolaitoksissa työskenteleville.

Myös ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien läheisillä on suuri merkitys virustaudin leviämisen ehkäisemisessä.

– Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojelu virusinfektioilta on yleisesti ottaen hyvä periaate. Erityisen tärkeää se on koronavirusepidemian uhatessa, sanoo johtaja Mika Salminen.