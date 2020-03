Lääkärille syyte viiden naisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Tapauksista varhaisin uhkasi vanhentua syyttäjän pöydälle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kuuluvassa sairaalassa työskennellyt keski-ikäinen lääkärimies on epäiltynä viiden naisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Noin 50-vuotiasta miestä vastaan on nostettu viisi erillistä syytettä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Syytteet nostanut aluesyyttäjä Helena Haapanen ei tässä vaiheessa paljasta, ovatko epäiltyjen rikosten uhrit lääkärin potilaita.

– En ota siihen mitään kantaa. Jutun käsittely on niin alkuvaiheessa, ettei sille ole käräjäoikeudessa vielä nimetty edes käsittelijää. En myöskään tiedä, onko vastaaja (syytetty lääkäri) saanut haasteen tiedokseen, Haapanen sanoo.

Hänen mukaansa oikeudenkäynti asiassa pidettäneen vasta syksyllä. Lääkäri vastaa syytteisiin vapaalta jalalta eli hän ei ole vangittuna.

Kaikki viisi epäiltyä hyväksikäyttöä ovat usean vuoden takaisia. Vanhin niistä on kymmenen vuoden takaa. Syytteet on laitettu käräjäoikeudessa vireille 18. helmikuuta.

– Syyteoikeus siinä olisi vanhentunut 7. maaliskuuta. Jos häntä ei ole saatu haastettua, niin tämä tapaus on siis nyt vanhentunut. Muut neljä ovat tuoreempia, mutta usean vuoden takaisia nekin, Haapanen kertoo.

Sosiaali- ja terveysalan valvontaviranomaisen Valviran julkisen rekisterin mukaan syytetyllä lääkärillä on täydet oikeudet harjoittaa lääkärin ammattia. Niitä ei ole rajoitettu.

Epäiltyjen rikosten uhreina on viisi naista. IS tavoitti syytetyn lääkärin, joka kiistää syyllistyneensä rikoksiin.

– En missään tapauksessa halua kommentoida millään tavalla täysin keskeneräistä asiaa, lääkäri sanoi IS:lle.

Pystyttekö kommentoimaan edes sillä tasolla, että myönnättekö vai kiistättekö?

– Ehdottomasti kiistän kaikenlaisen rikoksen tapahtumisen omalta puoleltani.

Ovatko nämä lääkärin työssä potilassuhteessa tapahtuneiksi väitettyjä vai onko kyse jostain muusta yhteydestä?

– Nämä kaikki asiathan ovat sellaisia, että eihän minulla eikä käsittääkseni kenelläkään osapuolella ole lain puolesta edes minkäänlaista lupaa kommentoida, koska nämä ovat täysin salassapidon alaiseksi määriteltyjä asioita.

Tarkkaan ottaen asianosaisen salassapitovelvollisuus rikosasiassa koskee vain asianosaisaseman perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään.

Seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos, josta lain mukaan tuomitaan sakkoja tai enintään neljä vuotta vankeutta. Uhrin täytyy olla vähintään 16-vuotias, sillä sitä nuorempien kohdalla kyse on lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Potilassuhde on yksi mahdollinen tekijä, jonka perusteella teko voi täyttää seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön. Rikoslaki kieltää taivuttamasta seksuaaliseen tekoon henkilöä, joka on hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja jonka kyky puolustaa itseään taikka muodostaa tai ilmaista tahtoaan on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt.

Myös muut mahdolliset tunnusmerkistötekijät liittyvät tekijän asemaan tai uhrin riippuvaisuuteen tekijästä. Rangaistavaa on taivuttaa seksiin alle 18-vuotias, joka on koulussa tai muussa laitoksessa tekijän määräysvallan tai valvonnan alainen, tai alle 18-vuotias, jonka kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on kypsymättömyyden ja osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijällä. Rangaistavaa on myös taivutella minkä ikäinen suojaikärajan ylittänyt henkilö tahansa, jos hän on tekijästä erityisen riippuvainen ja teossa käytetään hyväksi tätä riippuvuussuhdetta.