Voiko dna-testin tulos päätyä hakkerin tai vakuutusyhtiön käsiin? ”Onhan se iso riski”

Kaupalliset geeniperimää selvittävät dna-testipalvelut ovat tulleet suosituiksi myös Suomessa.

Omaa geeniperimää voi nykyään tutkia suhteellisen helposti kaupallisten dna-testipalveluiden avulla. Oma sylkinäyte lähetetään Yhdysvaltoihin laboratorioon, joka toimittaa dna:sta saadun tiedon raporttina. Sen perusteella saa tietoa omista sukujuuristaan pitkälle menneisyyteen asti.

Ilta-Sanomat kertoi viime viikolla suomalaisista, jotka olivat löytäneet uusia sukulaisia näiden testien avulla.

Kaupallisilla dna-testeillä on maailmalla isot markkinat, ja ne kasvattavat suosiotaan myös Suomessa.

Fysiikan tohtori ja geneettisen sukututkimuksen harrastaja Marja Pirttivaara julkaisi 2017 tietokirjan Juuresi näkyvät – Geneettisen sukututkimuksen ABC (Siltala).

Dna-sukututkimuksen oppaan kirjoittanut Marja Pirttivaara (oikealla) kuvattiin biopankin näytesäiliöiden äärellä Helsingin Meilahdessa.

Pirttivaaran oma arvio eri lähteiden perusteella on, että Suomessa on noin 30 000 geneettisen sukututkimuksen testin tehnyttä henkilöä, ja maailmalla testattuja on arviolta yli 20 miljoonaa.

Viime aikoina on noussut huoli siitä, mihin kaikkeen yritykset voivat käyttää kertynyttä dna-dataa.

Ihmiset haluavat tehdä dna-testejä lähinnä omien juurien selvittämiseksi. Mutta on hyvä tietää, että tämän palvelun lisäksi dna-testejä tarjoavilla yrityksillä on myös tutkimushankkeita, joissa käytetään hyväksi kertynyttä dna-tietokantaa.

Juuri hyväksymisehdoissa määritellään, mihin kaikkeen dna-dataa voidaan käyttää. On tärkeää lukea testien hyväksymisehdot huolella. Silloin tietää, mihin on antanut suostumuksensa koskien omien dna-tietojensa hallintaoikeutta.

– Viisas kuluttaja miettii, millaisen palvelun ostaa ja mitä muuta siihen palveluun mahdollisesti kuuluu, Pirttivaara sanoo.

Yksi usein esiintyvä huoli liittyen dna-testeihin on, voidaanko näitä tietoja myydä eteenpäin esimerkiksi vakuutusyhtiöille. Kriitikot ovat varoittaneet, että tulevaisuudessa voisi olla mahdollista, että jos dna paljastaa riskin perinnöllisiin sairauksiin, henkilöltä voitaisiin evätä sairaus- tai henkivakuutus.

Pirttijärvi ei usko tähän mahdollisuuteen. Hän muistuttaa, että jo nyt Suomessa vakuutusyhtiöt haluavat kerätä kattavat ja yksityiskohtaiset terveystiedot asiakkaasta.

Yhdysvalloissa keskustelua on herättänyt myös, kuinka vapaaehtoisesti luovutettua dna-dataa käytetään rikostutkinnassa. Keskustelu sai alkunsa, kun FBI oli luvatta ladannut yhteen palveluun rikospaikalta löydettyä epäillyn sarjamurhaajan dna:ta.

Nykyään Yhdysvalloissa joidenkin palveluiden suostumusehdoissa kerrotaan, että dna-dataa voidaan käyttää rikosten tutkimiseen.

EU:n alueella tämä ei ole mahdollista, ellei ihminen itse käy erikseen vapauttamassa asetusta. Toukokuussa 2018 Euroopan Unionin tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan. Se vaikuttaa kaikkiin kuluttajatesteihin, joita tarjotaan Euroopan markkinoille, riippumatta yrityksen kotimaasta.

Toinen huolettava asia on tietoturva. Yksi suuri tietomurto koettiin, kun kesäkuussa 2018 MyHeritage-yhtiö myönsi, että sen kaikkien käyttäjien sähköpostiosoitteet ja salasanat oli hakkeroitu.

Vaikka vuoto rajoittui käyttäjätunnuksiin, se oli kooltaan merkittävä. Bittiavaruuteen livahtivat tunnukset suurimmalta osalta palvelun 99 miljoonasta käyttäjästä. Yhtiö korosti tiedotteessaan, ettei kenenkään dna-tuloksia saatu hakkeroitua.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että koska dna-testejä tarjoavien yritysten serverit toimivat ulkomailla, virasto ei voi ottaa kantaa niiden tietoturvaan. Traficomin mukaan vastuu siitä, mitä tietoja antaa näille palveluille, jää yksittäiselle käyttäjälle.

Tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen julkisti kirjansa Onecoin – suuri bittirahahuijaus helmikuussa 2020.

Tietotekniikka-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen muistuttaa, että tietomurrot ovat aina mahdollisia. Itsekin dna-testin tehnyt Järvinen sanoo, että mikäli tietomurron vuoksi joku pääsee julkisiin raportteihin eli katsomaan jonkun dna-raporttia, niin siitä ei ole kauheasti iloa. Silloin puhutaan hyvin yleisluonteisista asioista, joilla ei ole kaupallista arvoa.

– Tilanne on toinen, jos pääsee sisään sisäisiin taustajärjestelmiin, missä on dna-analyysin tulokset. En pidä sitä riskiä vielä tänä päivänä kovin suurena, mutta en tiedä, kuinka on tulevaisuudessa, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan tulevaisuudessa on olemassa erilaisia arvaamattomia riskejä siitä, kuinka dna-dataa hyödynnetään.

– Nykyinen yhtiö voi joutua jonkun toisen yhtiön omistukseen, jolloin dna-tiedot olisivat laillisesti vaikka vakuutusyhtiön käytettävissä. Siellä on monia tekijöitä, joita on vaikea vielä edes ennustaa, Järvinen sanoo.

– On potentiaalisesti huolestuttavaa, että annamme dna-tietomme jollekin amerikkalaiselle yritykselle. Onhan se iso riski, koska emme voi tietää, mihin sitä jonain päivänä käytetään, ja kuinka lainsäädäntö näissä asioissa mahdollisesti muuttuu. Se jää nähtäväksi, mihin kehitys menee.

Järvinen sanoo, että hyväksymisehdot kannattaa lukea huolella. Tässäkin piilee pari ongelmaa. Ehdot ovat englanniksi ja lainopillisella kielellä laadittuja, mikä saattaa olla vaikeasti ymmärrettävää maallikolle.

Toisekseen ei ole varmuutta, pätevätkö nyt asetetut ehdot myös tulevaisuudessa.

– Nämä voivat muuttua yrityskaupan tai lainsäädännön muutoksen kautta. Ehdot eivät ole niin sitovia kuin voisi kuvitella.