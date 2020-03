ESS: Koronavirukseen Päijät-Hämeessä sairastunut kehuu palvelua – näytteenottaja tuli mökille suojavaatteissa

Etelä-Suomen Sanomat haastatteli koronavirukseen sairastunutta ja mökillään karanteenissa olevaa naista.

Etelä-Suomen Sanomat kertoo koronavirukseen sairastuneen helsinkiläisnaisen kehuvan saamaansa hoitoa Päijät-Hämeessä, jonne nainen on eristetty karanteeniin.

ESS:n mukaan nainen oli helmikuun lopussa neljän päivän työmatkalla Roomassa ja jäi matkan jälkeen varmuuden vuoksi 14 päiväksi etätöihin. Nainen matkusti vapaa-ajan asunnolleen Päijät-Hämeeseen.

Viruksen oireet, yskä, kuume ja kurkkukipu alkoivat noin viikon kuluttua. Nainen oli yhteydessä omaan terveysasemaansa Helsingissä, mutta sieltä kerrottiin, että hän saa hoitoa Päijät-Hämeessä.

ESS kertoo, että Päijät-Hämeen terveysalan neuvonta kertoi naiselle, että hänen luokseen tulee näytteenottaja. Perjantai-iltana tämä saapui naisen mökille varusteinaan kasvosuoja ja vaatteiden päälle puettavat suojavaatteet. Lähtiessään näytteenottaja jätti suojavaatteensa naisen roskikseen.

Naisen tartunta varmistui sunnuntaina hänen jäi mökille eristyksiin. Nainen kehuu saamaansa palvelua ESS:lle.

– Erinomaista huolenpitoa. Minulle on muutenkin soitettu joka päivä ja kysytty vointia. Se on ollut hirveän hyvä asia. Tuntuu, että epidemian hallitseminen on hanskassa.