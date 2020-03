Tuikku täytti 100 vuotta ja pyysi miesstripparit palvelutaloon – Hunksit saivat päivänsankarin silmät laajenemaan onnesta

100 vuotta täyttänyt Tuikku Vanajas halusi ja sai Scandinavian Hunksit syntymäpäiväjuhliensa vetonaulaksi. Palvelutalon yleisö pääsi ihailemaan paljaita miesvartaloita kolmen vuoden odotuksen jälkeen.

On maanantai-iltapäivä, ja syntymäpäiväjuhlat ovat juuri alkamassa Hopeatien palvelutalossa Helsingin Pohjois-Haagassa. Päivänsankari Tuikku Vanajas täyttää pyöreät 100 vuotta. Luvassa on kuuma show.

Päivän ehdoton kohokohta on jotakin sellaista, jota palvelutalossa ei kovin usein nähdä – nimittäin tanssiryhmä Scandinavian Hunks.

Yllä olevalla videolla näet, millaisen show’n Hunksit järjestivät 100-vuotiaalle päivänsankarille. Tuikku Vanajas kertoo mielipiteensä esityksestä.

Tuikku Vanajas on suuri, ja tällä hetkellä myös tunnetuin, Scandinavian Hunks -fani. 100-vuotispäivien esiintyjävalinnasta ei ollut epäselvyyttä.

Kotihoidon asiakas Tuikku Vanajas esitti selkeän toiveen syntymäpäiväjuhliensa viihdepuoleen liittyen jo kolme vuotta sitten. Scandinavian Hunks esiintyi tuolloin ensimmäistä kertaa Hopeatien palvelutalossa ja kotona asuva Vanajas oli paikalla seuraamassa show’ta.

Hän vaikuttui ja halusi ehdottomasti esiintyjät riisuuntumaan myös 100-vuotisjuhliinsa.

Ensiesiintymisen jälkeen Hunkseja ei nähty palvelutalossa kolmeen vuoteen, mutta Vanajas muisti lupauksen. Kun merkkipäivä lähestyi, hän muistutti tanssiryhmästä kotihoidon työntekijöitä.

Vanajas on ollut kärsivällinen, ja nyt odotus on vihdoin päättymässä. Hunksit ovat pitäneet sanansa, ja 100-vuotias sydän on valmiina sykkimään eroottiselle tanssiryhmälle.

Kyseessä on hyväntekeväisyysesitys, joten ovet ovat avoimet kaikille kiinnostuneille.

Ennen esitystä päivänsankari paistattelee yleisön edessä seppele päässään. Joku huudahtaa, että Vanajas on pysynyt niin nuorekkaana huumorin voimalla.

– Joskus sitä on ollut liikaakin, 100-vuotias vastaa ja virnistää.

Päivänsankari oli laittanut päähänsä seppeleen. Ruusuja riitti.

Sitten on luvassa spontaania yhteislaulua.

”Sä kasvoit neito kaunoinen isäsi majassa, kuin kukka kaunis suloinen vihreellä nurmella.”

Kun kello lähestyy puoli kahta, Vanajas asettuu yleisön eturiviin. Musiikki alkaa jauhaa, ja Hunksit ryntäävät sisään puvut päällään.

Esitys oli päivänsankarin mieleen.

Hunksit huomioivat 100-vuotissankarin eri ohjelmanumeroissaan.

Vanajas kuvaili syntymäpäiväänsä parhaaksi ikinä.

Yleisössä on havaittavissa kuplintaa ja kiherrystä. Tanssijat heittävät päällystakit yltään, ja päivänsankarin silmät laajenevat. Suu aukeaa leveään hymyyn. Tupa on täynnä, ja palvelutalon ikkunassakin näkyy silmäpareja.

Esiintyjien asut vaihtuvat tiiviiseen tahtiin: juhlapuku, varusmiehet, rakennusmiehet ja merikapteeni – kaikki klassikot. Yleisö palkitsee esiintyjät huudahduksin ja aplodein etenkin, kun paljas pinta vilahtaa.

Hunksit esiintyivät Hopeatien palvelutalossa viimeksi kolme vuotta sitten. Nyt vuorossa oli hyväntekeväisyysnäytös 100-vuotiaalle fanille.

Vanajas nauttii silmin nähden ja saa vielä lahjaksi ruusun sekä Hunksien 20-vuotista taipaletta juhlistavan kalenterin, nimikirjoituksilla varustettuna tietenkin.

Lopuksi hän asettuu yhteiskuviin Hunksien kainaloon.

Tuikku Vanajas asettui esityksen jälkeen yhteiskuvaan Scandinavian Hunksien kanssa.

Mitä mieltä Vanajas on syntymäpäivistään?

– Tämä on parasta ikinä, hän toteaa, ja tanssijat nyökyttelevät vieressä.

Hunksit ovat päivänsankarin mukaan tervetulleita myös 110-vuotispäiville.

Tuikku Vanajas jatkaa esityksen jälkeen juhlallisuuksia lähipiirin kesken palvelutalosta varatussa yksityistilassa.