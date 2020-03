KRP on lisännyt uuden henkilön Euroopan etsityimpien rikollisten listalle – pyytää vihjeitä

Keskusrikospoliisi on lisännyt Arman Alingon Europolin EU Most Wanted -listalle.

KRP on lisännyt kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta epäillyn Arman Alingon Europolin niin sanotulle EU Most Wanted -listalle, jonne on listattu Euroopan etsityimpiä rikollisia.

Listan verkkosivuilla kerrotaan, että Alinkoa epäillään laittomasta huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden kaupasta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa, Helsingissä ja ulkomailla.

Alinko 42-vuotias, 174 senttimetriä pitkä ja hänellä on ruskeat silmät.

KRP pyytää Alingosta vihjeitä. Ne voi lähettää sähköpostilla wanted.krp@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 050 4401800.

EU Most Wanted listää ylläpitää EU-maiden poliisiorganisaatioiden yhteinen yhteenliittymä Europol ja ENFAST-projekti, jonka avulla pyritään tehostamaan etsittyjen rikollisten jäljittämistä ja pidättämistä.