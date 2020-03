Myös päiväkoti pisti ovet kiinni Kangasalla – Aamulehden mukaan syyksi riitti työntekijöiden kontakti altistuneiden kanssa

Yksityisen Touhula-päiväkodin varotoimenpide jäänee yksipäiväiseksi.

Yksityinen, 25-lapsinen Touhula-päiväkoti on suljettu koronaviruksen vuoksi maanantain ajaksi. Kyseessä on varotoimenpide, ja päiväkoti on auki jälleen tiistaina.

Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropon mukaan asia nousi Touhulan kanssa esille sunnuntaina. Tuolloin kerrottiin lähellä sijaitsevan Pitkäjärven yläkoulun sulkemisesta koko viikoksi ja 90 oppilaan karanteenista.

– Touhula on tehnyt omat päätöksensä. Meidän varhaiskasvatusyksikkömme ovat auki. Elämme valppaana normaaliarkea, Aalto-Ropo kertoo.

Sulkemisesta ensimmäisenä kertoneen Aamulehden haastatteleman Touhula-päiväkotien viestintäjohtajan mukaan Touhula suljettiin, koska sen työntekijöitä on ollut kontaktissa koronavirukselle altistuneiden kanssa.