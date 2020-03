THL: Suomessa seitsemän uutta koronavirustartuntaa

Uusia koronavirustartuntoja ilmenee Suomessa yhä enemmän.

Suomessa on toistaiseksi vahvistettu 30 koronavirustartuntaa (COVID-19). Viimeisimmistä tartuntahavainnoista tiedotettiin maanantaina aamupäivällä, jolloin kerrottiin, että Suomessa on todettu seitsemän uutta koronatapausta.

Eri viranomaisten antamissa luvuissa on kuitenkin maanantain osalta ristiriita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on todettu kolme uutta tapausta, kun HUS itse kertoo neljästä uudesta tapauksesta.

HUS:n lisäksi Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä on kussakin vahvistettu yksi uusi tapaus.

HUS:n tapaukset liittyvät kaikki matkailuun epidemia-alueella tai kontaktiin sellaiseen henkilöön, jolla on varmistettu koronatartunta. Epidemia-alueelta Italiasta tartunnan ovat saaneet työikäinen mies ja nainen. Kontakti varmistettuun koronavirustapaukseen on ollut eläkeikäisellä miehellä ja työikäisellä naisella. Tartunnan saaneista kolme on eristyksessä kotona ja yksi sairaalassa.

Kaikissa tapauksissa altistuneiden tartunnanjäljitys on meneillään, HUS kertoo.

Kanta-Hämeessä todettiin toinen koronatartunta. Se on todettu Forssan alueella. Kyse on Pohjois-Italiassa matkailleesta työikäisestä henkilöstä, joka on alkanut oireilla 5. maaliskuuta. Henkilö oli opetustyössä Forssan seudulla toimivassa Wahren-opistossa.

Kanta-Hämeen keskussairaalan tiedotteen mukaan hän opetti kyseisenä päivänä kansalaisopiston kursseilla Forssassa kolmea ryhmää, jotka on laskettu altistuneiksi lähikontakteiksi. Yhteensä altistuneita opiskelijoita on 31 henkilöä.

Altistuneet opiskelijat kontaktoidaan ja määrätään 14 vuorokauden kotikaranteeniin sekä oireelliset tarvittaessa tutkimuksiin. Opiston tilat saadaan siivouksen jälkeen käyttöön tänään maanantaina, eikä tiloihin liity tartuntavaaraa. Opiston toiminta jatkuu normaalisti, lukuun ottamatta sairastuneen opettajan kursseja. Opiston opiskelijoille ja tiloissa toimiville vuokralaisille on tiedotettu asiasta maanantaina aamulla.

Näiden opiskelijoiden lisäksi ainoat lähikontaktit ovat tartunnan saaneen puoliso ja kotona vieraillut huoltomies, jotka molemmat on määrätty 14 vuorokauden kotikaranteeniin. Puolisolla on myös ollut hengitystieinfektion oireita, mutta hänet on testattu negatiiviseksi koronavirukselle 4. maaliskuuta. Samalla lennolla 28. helmikuuta olleet eivät ole altistuneet tartunnalle, sillä infektiota pidetään tartuttavana vasta 4. maaliskuuta lähtien.

Pirkanmaalla tartunnan saanut on ollut matkalla Pohjois-italiassa. Tartunnan saanut on hyvävointinen ja kotona eristyksissä. Kaikki altistuneet on kartoitettu. Pirkanmaalla on maanantaiaamuun mennessä todettu kaikkiaan viisi koronavirustartuntaa.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa todettiin sunnuntaina ensimmäinen laboratoriokokeella varmistettu koronavirustapaus. Tartunnan saanut on työikäinen nainen, joka on vähän aikaa sitten palannut Etelä-Tirolin alueelta Pohjois-Italiasta. Potilas on hyväkuntoinen ja kotonaan. Potilaan lähikontakti on määrätty karanteeniin ja muita tartunnalle mahdollisesti altistuneita selvitetään parhaillaan.