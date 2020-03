Pirkanmaalla todettu uusi koronavirustartunta

Tartunta todettiin Pohjois-Italiassa matkustaneella henkilöllä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin sunnuntaina yksi uusi koronavirustartunta. Henkilö on ollut matkalla Pohjois-Italiassa. Tartunnan saanut on hyvävointinen ja kotona eristyksessä. Kaikki altistuneet on kartoitettu.

Pirkanmaalla on maanantaiaamuun mennessä todettu kaikkiaan viisi koronavirustartuntaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri muistuttaa, että ilman altistusta yksittäisen henkilön riski sairastua koronavirukseen on maakunnassa edelleen pieni. Tartuntaa epäilevät voivat soittaa kaikista Pirkanmaan kunnista ympäri vuorokauden sairaanhoitopiirin numeroon 03 311 65333.

