Tartunta todettiin Pohjois-Italiassa matkustaneella henkilöllä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin sunnuntaina yksi uusi koronavirustartunta. Henkilö on ollut matkalla Pohjois-Italiassa. Tartunnan saanut on hyvävointinen ja kotona eristyksessä. Kaikki altistuneet on kartoitettu.

Pirkanmaalla on maanantaiaamuun mennessä todettu kaikkiaan viisi koronavirustartuntaa.

