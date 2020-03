Presidentti Niinistö: ”Koronavirus on syytä ottaa vakavasti” – kehottaa matkustamisessa varovaisuuteen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistuttaa, että viruksen tunnistettu levinneisyys ei aina vastaa todellista tilannetta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ottaa Facebook-sivuillaan kantaa koronavirustilanteeseen.

– Koronavirus on syytä ottaa vakavasti, hän toteaa kirjoituksensa aluksi.

Niinistön mukaan käyttäytymistä, niin matkustelua kuin normaalia kanssakäymistä ihmisten parissa joudutaan tilanteen vuoksi kuitenkin nyt miettimään valtiojohtoa myöten.

– Matkojen ja tilaisuuksien peruuttaminen ja etukäteen sovittu kättelyjen ja lähietäisyyden välttäminen ovat nyt arkipäivää.

Viime päivinä Suomessa tietoon tulleet tapaukset ovat liki poikkeuksetta liittyneet tartuntoihin Pohjois-Italiassa, Niinistö muistuttaa.

– Useat jo viikon takaa, jolloin viruksen tunnistettu levinneisyys alueella oli vielä vähäistä, mutta todellisuus toista. Tällaista piilevyyttä saattaa kyllä vallita muuallakin.

Hänen mukaansa opiksi on hyvä ottaa muun muassa matkustelun suhteen, ja kehottaa ihmisiä harkitsevaan pidättyvyyteen.

– Mitä enemmän ihmisiä ja mitä laajemmalta alueelta he kerääntyvät samaan paikkaan, sitä suurempi on riski. Tämän vuoksi useita mittavia tilaisuuksia on peruutettu ja kisoja käydään ilman yleisöä. Ei myöskään ole vaaratonta vierailua, virus on löytänyt tiensä esimerkiksi Ranskan parlamenttiin ja EU:n päämajaan.

Toisekseen hän kehottaa matkaltaan palaavia varovaisuuteen.

– Viruksen itämisaika yllättää helposti. Siksi kaikki mahdollinen varovaisuus kotiin palattua on paikallaan. Pari viikkoa ei ole kovin pitkä aika pidättyväiseen käyttäytymiseen, ja sen kohteena oleville kanssaihmisille on hyvä ja oikein kertoa syy.

Kirjoituksen lopuksi Niinistö vielä muistuttaa, että Suomessa on annettu hyvät ohjeet päivittäiseen toimintaan, noudatetaan niitä käsienpesuineen ja kainaloon aivastamisineen kaikkineen.

– Kyllä tästä selvitään, Niinistö lopettaa kirjoituksensa kannustavasti.