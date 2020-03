Lauttasaaren ala-asteen noin 50 koronavirukselle altistunutta kotikaranteeniin – Johtajalääkäri: ”Emme halunneet ottaa mitään riskejä”

Sairastunut opettaja sai tartunnan Italiasta peräisin olevan kontaktiketjun kautta.

Lauttasaaren ala-asteen opetushenkilöstöön kuuluva henkilö on saanut koronavirus-tartunnan.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen mukaan tapaus on todettu tänään sunnuntaina aamulla HUSissa.

Tartunnan vuoksi kotikaranteeniin asetetaan kaksi 3. luokkaa sekä jonkin verran henkilökunnan jäseniä. Yhteensä altistuneita on Lukkarisen mukaan hieman vajaat 50.

– Olemme lähettäneet Wilma-viestit tänään illalla huoltajille.

Koulu on selvittänyt yhdessä Helsingin kaupungin, HUSin ja THL:n asiantuntijoiden kanssa tartunnan saaneen henkilön mahdollisia lähikontakteja erityisesti viime maanantain, tiistain ja keskiviikon ajalta.

Arvion perusteella vain näiden luokkien oppilaat ovat olleet tartunnan saaneen kanssa samassa tilassa tarvittavan ajan mahdollisen altistumisen syntymiseen. Mahdollinen altistuminen tapahtui viime keskiviikkona.

Lukkarinen vakuuttaa, että koulun muiden koulun oppilaiden ei tarvitse olla huolestuneita tilanteesta.

– Täytyy sanoa, että tässä ammutaan jälleen kerran vähän varman päälle. Eli nämä eivät ole mitään vahvoja altistumisia, mutta emme halunneet ottaa mitään riskejä.

Karanteeni kestää kaksi viikkoa altistumisesta eteenpäin, alkaen 8.3. ja kestäen 18.3. saakka.

Tartunnan saaneen kunto on tällä hetkellä hyvä ja hän on kotikaranteenissa. Tilanne on Lukkarisen mukaan sama kaikkien alueen tartunnan saaneiden kanssa.

Sairastunut opettaja on saanut koronaviruksen Italiasta peräisin olevan kontaktiketjun kautta. Tartunta liittyy perjantai-iltana HUSissa todettuun tartuntaan, mitä ennen tartunnan saaneella ei ole ollut tietoa koronavirustartunnan mahdollisuudesta.

– Ketju on meillä täysin selvillä. Se on tullut Italiasta, mutta ei suoraviivaisesti, vaan Yhdysvaltojen kautta, Lukkarinen kertoo.

Koko koulun toimintaa ei keskeytetä, ja Vattuniemen tiloissa opiskelevilla luokilla koulu alkaa maanantaina kello 9 opettajien infotilaisuuden vuoksi. Hedengrenillä ja puukouluissa koulupäivä alkaa normaalisti.