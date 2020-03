Puolet Kangasalan koulun altistuneista tavoitettu, kaksi ihmistä soittelee oppilaita läpi – Oppilaan isä: ”Eihän tämä nyt kauhean hienosti mennyt”

Kangasalla Pitkäjärven yläkoulussa koronavirukselle on altistunut noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta. Heidät asetetaan karanteeniin.

Osa Kangasalan Pitkäjärven koulun oppilaista joutuu odottamaan tietoa mahdollisesta altistumisestaan maanantaihin asti.

Kangasalan Pitkäjärven koulun oppilaan isä ihmettelee, miten kaupungilla voi kulua niin kauan aikaa sen tiedottamiseen, ketkä oppilaista ovat altistuneet koronavirukselle.

Wilmassa lähetetyn viestin mukaan tietoa saattaa joutua odottamaan jopa maanantaihin asti.

– Me olemme ihan huhujen varassa edelleen. Sieltä tuli Wilmasta tieto, että ehkä tämän tai mahdollisesti huomisen päivän aikana. Kyllähän tämä vähän hämmästyttää. Aika heikko on esitys ollut toistaiseksi.

Kangasalla Pitkäjärven yläkoulun opettajalla vahvistettiin koronavirustartunta eilen lauantaina illasta. Asiasta kerrottiin julkisuuteen ja perheille tänään iltapäivällä.

Koulussa on altistunut tartunnalle noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta. Yhteensä koulussa on noin 500 oppilasta.

Koska altistuneissa on paljon opetushenkilöstöä, koulun tiloissa tapahtuva lähiopetus keskeytetään alkavaksi viikoksi.

Perheenisä kertoo Ilta-Sanomille vastanneensa Wilman viestiin, muttei saanut kysymyksiinsä vastausta.

– Jos tätä nyt pyritään hillitsemään niin ongelmahan on se, että meillä on tässä se melkein 500 ihmistä jotka eivät tiedä, lyödäänkö heille huomenna ehkä karanteeni päälle. Toki tartuntariski on hyvin pieni, mutta kuinka vastuullisesti ihmiset sitten lähtevät jo heti välttämään busseja ja junia, hän kysyy.

Huoli huoltajien keskuudessa onkin tällä hetkellä suurta.

– Tässähän on kuitenkin tätä aikaa ollut valmistautua, niin eihän tämä nyt ihan kauhean hienosti mennyt. Tieto helpottaisi molempiin suuntiin, perheenisä sanoo.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osastonylilääkärin Jaana Syrjäsen mukaan puolet koulun 90 altistuneesta oli sunnuntaina puoli yhdeksän aikaan tavoitettu.

Altistuneita oppilaita soittaa tällä hetkellä läpi kaksi ihmistä: Kangasalan kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri ja ylilääkäri.

– Siellä on kaksi ihmistä töissä. Yötä myöten ei voi varmaan soitella, mutta viimeistään sitten aamulla varmaan jatkuu. Muuta minulle ei ole nyt antaa kuin se, että pitää vain odottaa, Syrjänen sanoo.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osastonylilääkäri Jaana Syrjänen.

– Siellä on 90 henkilöä, joihin pitää ottaa yhteyttä. Ymmärrät varmaan, että se keskustelu ei ole vain sitä, että nyt jäät karanteeniin. Siinä keskustellaan varmaan aika monta asiaa läpi. Valitettavasti tässä nyt menee aikaa. Kaikki tekevät nyt työtä.

Sairaanhoitopiiri sen sijaan ottaa yhteyttä opettajiin ja koulun henkilökuntaan.

Syrjäsen mukaan tarkoitus on ottaa yhteyttä vain heihin, jotka asetetaan karanteeniin.

– Eli jos ei ole Wilma-viestiä huomenna tullut, niin sitten ei ole altistunut. Ei varmaan heillä ole mitään kapasiteettia soittaa niille, joita ei aseteta karanteeniin, hän perustelee.

– Sitten kun kaikki on tavoitettu, niin sen jälkeenhän he voivat vaikka laittaa sellaisen viestin Wilmaan, että kaikki altistuneet on nyt tavoitettu ja muut voivat jatkaa normaalisti. Näillä mennään ja työ jatkuu.

Pirkanmaalla on löydetty kolme tartuntatapausta, joista yksi liittyy Kangasalla sijaitsevaan yläkouluun ja kaksi Tampereen yliopistoon.

Kangasalan koulun koronavirustartunnan saanut opettaja on ollut keskiviikosta saakka pois työstään oireidensa vuoksi. Kaikki, joita tartunnan saanut opettaja on opettanut maanantaina tai tiistaina, katsotaan altistuneiksi.

Kahteen muuhun Pirkanmaalla perjantaina ja lauantaina todettuun tartuntaan liittyy altistumisia Tampereen yliopistolla. Molemmat sairastuneet voivat hyvin ja ovat kotieristyksessä.

Tiedossa oleviin, alle 20:een altistuneeseen on oltu yhteydessä ja heidät on asetettu karanteeniin. Pääosa altistuneista on Rakennetun ympäristön tiedekunnan opiskelijoita Hervannan kampukselta. Yliopiston tilat eivät ole tartuntavaarallisia ja niitä voidaan käyttää normaalisti.

