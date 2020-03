Uimahalli, kaupan paistopiste, kuntosali... – asiantuntija kertoo, kuinka koronavirus voisi levitä julkisissa tiloissa

THL:n ylilääkärin mukaan pintojen kautta sairaaloiden ulkopuolella saatavan koronavirustartunnan todennäköisyys on häviävän pieni.

Koronaviruksen mahdollinen leviäminen julkisissa tiloissa ihmiskontaktien ja kosketettavien pintojen kautta huolettaa suomalaisia. Pitääkö esimerkiksi kaupassa asioivien tai uimahallin saunassa vierailevien olla huolissaan taudin leviämisestä?

Covid-19 -koronavirus on niin uusi sairaus että sitä on ehditty tutkia vielä varsin vähän. Tästä syystä myös sen leviämisestä ei ole tarkkaa tietoa ja leviämisen estämisessä on turvauduttu järeisiinkin toimiin. Esimerkiksi VR on desinfioinut kokonaisia junanvaunuja koronaepäilyjen seurauksena.

”Lentokone ei itse asiassa ole kovin riskialtis paikka hengitystieviruksen leviämiselle.”

Viikkojen kuluessa on kuitenkin selvinnyt, että virus leviää ihmisestä toiseen pisaratartuntana, ei ilman välityksellä kuten alkuvaiheessa pelättiin. Varotoimiin on kuulunut myös erilaisten pintojen huolellinen puhdistaminen, sillä aiemmin tunnettujen koronavirusten tiedetään kykenevän elämään pinnoilla useita tunteja tai vuorokausia.

THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg valottaa IS:n haastattelussa tartunnan riskiä useissa yleisissä tilanteissa, joissa useat ihmiset ovat kosketuksissa samoihin esineisiin tai pintoihin. Hänen viestinsä tartuntaa pelkääville on, että pintojen välityksellä tapahtuvan tartunnan riski tämän hetken tilanteessa on häviävän pieni.

Kaupan paistopisteissä asiointi on täysin turvallista.

– Käytännössä tavallisin tapa viruksen leviämiseen on hengityseritteiden kautta. Eli yskiessä, aivastaessa tai niistäessä ympäristöön lentää pisaroita, jota kautta tartunta saadaan. Tartuntareitti voi olla sellainen, että pärskeitä lentää suoraan limakalvolle, tai toisen kädelle. Meillä on tapana kosketella käsillämme kasvojamme, suuta tai nenää, jota kautta virus pääsee elimistöön, Hannila-Handelberg selittää.

– Pinnan kautta saatu tartunta on hyvin epätodennäköinen. Sairaalaoloissa tämän merkitys korostuu, koska siellä on valmiiksi sairaita ihmisiä, mutta muualla riski tartuntaan pintojen kautta on pieni. Itse asiassa ei ole olemassa mitään näyttöä, että tartuntoja olisi tapahtunut pintojen välityksellä.

Hannila-Handelberg toistaa THL:n aiemman ohjeen käsihygieniasta huolehtimisesta.

– Eli kun liikutaan julkisilla paikoilla niin muistetaan pestä niitä käsiä ja jos tähän ei ole mahdollisuutta niin käytetään alkoholihuuhdetta. Kannattaa myös välttää käsien viemistä suuhun.

Myös oikea yskimistapa on syytä muistaa. Yskiessä tai aivastaessa suu tulee peittää esimerkiksi nenäliinalla.

– Hyvä käsihygienia ja hyvä yskimishygienia ovat ne kaikkein tärkeimmät asiat joilla voidaan estää tartuntojen jatkumoa.

Kuntosalin sauna, jossa lämpöä on 70-80 astetta, on varsin kuuma virukselle.

Julkisista tiloista eniten bakteereja ja mahdollisesti viruksia keräävät todennäköisesti WC:t. Virus voi kuitenkin elää muillakin pinnoilla joihin ihminen on ollut kosketuksissa.

– Ei ole olemassa tiloja jotka olisivat automaattisesti riskitiloja koronaviruksen leviämisen kannalta, vaan kaikki riippuu niissä olevista ja toimivista ihmisistä.

Voiko koronavirus tarttua:

Rahoista kaupan kassalla?

Tämä on hyvin epätodennäköistä. Kuiva pinta on viruksen kannalta huono.

Kaupassa olevista hedelmistä tai vihanneksista joita ihmiset hypistelevät?

Tämä on aivan äärettömän epätodennäköistä Suomessa, jossa todettuja koronavirustapauksia on tähän mennessä todettu vähän.

Kaupan paistopisteistä ja niissä käytettävistä ottimista?

Näissä asioiminen on ihan turvallista. Virus ei elä paistamisessa käytettävissä korkeissa lämpötiloissa ja sen jälkeen tuotteet on suojattu. En myöskään usko että otinten kautta voi saada tartuntaa.

Kuntosalilta ja esimerkiksi käsipainoista?

Kaikissa tilanteissa, joissa ollaan lähikontaktissa ja joissa on pärskiviä ihmisiä, on myös hengitystieinfektioiden leviäminen mahdollista. Kuntosaleilla oletuksena on että sinne ei tulla sairaana ihan oman terveyden takia, joten siellä ei pitäisi olla kovin flunssaisia ihmisiä.

Kuntosaleilla virus tuskin leviää, koska kuntosaleilla käy lähtökohtaisesti vähän flunssaisia ihmisiä.

Yleisestä saunasta?

Muista koronaviruksista tiedetään, että ne voivat olosuhteista riippuen elää pinnoilla tunteja tai päiviäkin. Saunan osalta tästä ei ole vielä enempää tietoa. Tiedetään että virukset yleensä kuolevat pesukoneessa lämmön ja pesuaineen vaikutuksesta. Kuntosalin sauna, jossa lämpöä on 70-80 astetta, on varsin kuuma virukselle. Saunan lauteet tai kiuas eivät ole se riski vaan siellä olevat henkilöt, jotka voivat omalla käyttäytymisellään edesauttaa tarttumista.

Ovenkahvoista ja julkisista kosketusnäytöistä?

Viruksen leviämisestä tätä kautta ei ole näyttöä sairaaloiden ulkopuolella. Suosittelen kaikille hyvästä käsihygieniasta huolehtimista.

Uimahallin uima-altaasta jossa on kloorivettä?

Tästä ei tiedetä, mutta se on epätodennäköistä.

Lentokoneesta?

Lentokone ei itse asiassa ole kovin riskialtis paikka hengitystieviruksen leviämiselle. WHO:n mukaan riski tartunnan leviämiselle lentokoneessa on pieni. Matkustajakoneiden matkustamoissa on yleensä suodattimet, joiden kautta ilmaa kierrätetään. Lentokoneiden henkilökunnalla on myös ohjeistuksia infektio-oireisten henkilöiden kanssa toimimisen varalle.