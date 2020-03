Kangasalan koronatartunnan saanut opettaja on ollut keskiviikosta asti pois työstä – ”Kaikki, joita hän on opettanut maanantaina tai tiistaina ovat altistuneita”

Tays:n osastonylilääkäri pitää hyvin todennäköisenä, että Suomessakin ilmenee tartuntoja, jotka eivät liity matkailuun epidemia-alueilla.

Pirkanmaalla on löydetty kolme tartuntatapausta, joista yksi liittyy Kangasalla sijaitsevaan yläkouluun ja kaksi Tampereen yliopistoon.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osastonylilääkäri Jaana Syrjänen kertoo, että Kangasalan koulun koronavirustartunnan saanut opettaja on ollut keskiviikosta saakka pois työstään oireidensa vuoksi. Tartunnan saanut voi hyvin.

Koska oireiden alkua edeltävää päivää pidetään jo mahdollisena altistuspäivänä ja jälkeenpäin arvioiden tartunnan saaneella henkilöllä oli jo tiistaina jonkinlaisia oireita, niin maanantai ja tiistai on varmuuden vuoksi päätetty päiviksi, joilta altistuneet henkilöt kartoitetaan.

– Kangasalan koulun osalta kaikki, joita tartunnan saanut opettaja on opettanut maanantaina tai tiistaina, katsotaan altistuneiksi, Syrjänen kertoo.

Kangasalla Pitkäjärven yläkoulussa on altistunut tartunnalle noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta. Kaikkiin altistuneisiin otetaan yhteyttä, oireita saaneet henkilöt ohjataan testeihin ja kaikki altistuneet tullaan asettamaan karanteeniin.

Koska altistuneissa on paljon opetushenkilöstöä, koulun tiloissa tapahtuva lähiopetus keskeytetään alkavaksi viikoksi. Koulun tilat eivät ole tartuntavaarallisia ja niitä voidaan käyttää normaalisti muuhun toimintaan.

Kangasalan kaupungin opetuspäällikön Merja Lehtosen mukaan asiasta on tiedotettu myös muita kaupungin kouluja. Hän kehottaa huoltajia ja henkilökuntaa oppilaita seuraamaan Wilmaa ja puhelinta tarkasti.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kangasalan kaupunki ja Tampereen yliopisto järjestivät kello 17 yhteisen tiedotustilaisuuden Pirkanmaan koronavirustilanteesta.

– On hyvin todennäköistä, että Suomessakin alkaa tulla tartuntoja, jotka eivät liity matkailuun epidemia-alueilla. Mutta olemme varautuneet siihenkin skenaarioon, Syrjänen kertoo.

Hän painottaa, että tällä hetkellä kyse on edelleen yksittäistapauksista.

Kaikki Pirkanmaan neljä tapausta liittyvät Pohjois-Italiasta saatuihin tartuntoihin. Pirkanmaalla todettuihin uusimpiin koronatartuntatapauksiin on selvitysten perusteella havaittu liittyvän paljon koronavirukselle altistuneita henkilöitä.

– Tässä nyt täytyy hetken malttaa, että kaikki saavat viestin. Tässä me tarvitsemme apua koulun väeltä, Syrjänen kertoo.

Kahteen muuhun Pirkanmaalla perjantaina ja lauantaina todettuun tartuntaan liittyy altistumisia Tampereen yliopistolla. Molemmat sairastuneet voivat hyvin ja ovat kotieristyksessä.

Tiedossa oleviin, alle 20:een altistuneeseen on oltu yhteydessä ja heidät on asetettu karanteeniin. Pääosa altistuneista on Rakennetun ympäristön tiedekunnan opiskelijoita Hervannan kampukselta. Yliopiston tilat eivät ole tartuntavaarallisia ja niitä voidaan käyttää normaalisti.

– Meillä on valmius ensi viikolla normaaliin työskentelyyn, Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls kertoo.

Hänen mukaansa yliopisto ei tällä hetkellä kuitenkaan ota vastaan vierailijoita epidemia-alueilta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoo tiedottavansa tilanteesta päivittäin noin kello 11.

Oletko karanteenialueella tai asutko siellä? Oletko sairastunut tai onko lähipiirissäsi havaittu koronavirustartuntoja? Ota yhteyttä Ilta-Sanomien toimitukseen, käsittelemme yhteydenotot luottamuksella WhatsApp-viestinä numeroon 040 6609019, sähköpostilla uutiset@iltasanomat.fi tai täältä.

Juttua täydennetty tiedotustilaisuuden kommenteilla kello 18:00