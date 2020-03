Ulkoministeriö Italiassa olevista suomalaisista: Ei ole tietoa, sallitaanko heidän palata

Suomen ulkoministeriön mukaan Italian rajoitusten alueella olevien suomalaisten pitää noudattaa maan toimivaltaisten viranomaisten asettamia liikkumisrajoituksia ja määräyksiä

Italian päättämät mittavat toimet koronavirusta vastaan koskevat myös Italiassa olevia suomalaisia. Italian pääministeri Giuseppe Conte allekirjoitti päätöksen, jolla ihmisten liikkuvuutta rajoitetaan 3. huhtikuuta asti Lombardiassa, Piemontessa ja Emilia-Romagnan hallintoalueilla.

Italiassa on noin 4 000 suomalaista, mutta tarkkaa tietoa ei ole rajoitusten alueella olevien suomalaisten määrästä.

IS kysyi Suomen ulkoministeriöstä, miten rajoitukset vaikuttavat suomalaisiin.

Jos noilla alueilla oleva suomalainen haluaisi pois Suomeen, mitä heille tapahtuu?

– Alueella olevien suomalaisten tulee noudattaa Italian toimivaltaisten viranomaisten asettamia liikkumisrajoituksia ja määräyksiä, ulkoministeriön viestintäpäivystäjä Hanna Öunap kertoo Ilta-Sanomille.

Öunap kertoi aiemmin sunnuntaina, että ulkoministeriö on lähettänyt asiasta viestin vajaalle 900:lle Italiaan matkustusilmoituksen tehneelle.

Lisäksi Suomen Rooman-suurlähetystö on tiedottanut asiasta sosiaalisessa mediassa ja kehottaa seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita.

Saavatko he tulla Suomeen? Joutuvatko he karanteeniin?

– Tällä hetkellä ei ole tietoa, sallitaanko alueella olevien matkailijoiden poistua ja palata kotimaihinsa, Öunap sanoo.

Italian Linaten lentoasemalla olevat matkustajat odottavat tietoja lähtevistä lennoista.

Finnair perunut lentojaan

Lentoyhtiö Finnair on tiedottanut peruvansa useita Euroopan lentoja maaliskuun lopussa vähäisten matkustajamäärien vuoksi. Finnairin mukaan lentojen perumisiin vaikuttaa koronavirustilanne. Euroopassa on todettu viime päivinä alati uusia tartuntoja ja esimerkiksi Italian hallitus on päättänyt asettaa miljoonia ihmisiä karanteeniin maan pohjoisosissa.

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen Covid-19 vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa ja ovat jatkuvassa yhteydessä keskeisiin tahoihin tilannekuvan sekä tarpeellisten toimenpiteiden osalta.

Lentoreitteihin liittyvät kysymykset eivät kuulu ulkoministeriön toimivaltaan, vaan lentoyhtiöt päättävät itse lennoistaan.

