Suomessa todettu neljä uutta koronavirustartuntaa

Kaksi tapauksista on todettu HUSin alueella ja kaksi muuta Pirkanmaan sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä.

Suomessa on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tapauksista kaksi on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Tartunnat havaittiin eläkeikäisellä naisella ja työikäisellä miehellä.

Naisen saama tartunta on peräisin epidemia-alueelta Pohjois-Italiasta ja hän on kotiutunut hyväkuntoisena näytteenoton jälkeen. Hänet on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona.

Työikäinen mieshenkilö on ollut kontaktissa tartunnan saaneen kanssa. Hän on sairaalahoidossa. Kummassakin tapauksessa altistuneiden tartunnanjäljitys on meneillään.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä yksi tapaus, joka liittyy aikaisemmin Suomessa todettuun tapaukseen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa tartuntatilanteesta tarkemmin sunnuntain kuluessa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä yksi tapaus, joka liittyy matkailuun Pohjois-Italiassa.