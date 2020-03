Sunnuntaista on valtaosin aurinkoinen – illaksi Suomeen saapuu sateita

Sunnuntaina maan länsi- ja pohjoisosassa sää pilvistyy, idässä pilvisyys vaihtelee.

Iltaa kohti lännestä leviää maan länsi- ja pohjoisosaan sateita. Lapissa sataa lunta, lännessä paikalliset sateet tulevat enimmäkseen vetenä. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi, paikoin jopa navakaksi, ja puuskat ovat voimakkaita Lapissa sekä länsirannikolla. Päivälämpötila on maan eteläosassa +3...+5, keskiosassa +2...+5, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 0...+3 sekä Lapissa laajalti 0...-5 astetta, Meri-Lapissa on suojaa.

Maanantaina sää on aluksi pilvinen lähes koko maassa ja sateita tulee paikoin maan länsi- ja pohjoisosassa, lännessä vetenä ja pohjoisessa paikoin lumenakin. Päivällä pilvipeite alkaa rakoilla länsirannikolla ja Lapissa sää muuttuu paikoin selkeämmäksi, etenkin pohjoisessa. Iltaa kohti paikallisia, heikkoja sateita tulee maan itä- ja eteläosassa, enimmäkseen vetenä. Lounaistuuli on kohtalaista, jopa navakkaa. Lämpötila on päivällä lähes koko maassa +2...+6 astetta.

Tiistaina pilvisyys on edelleen runsasta ja räntä- ja vesisateita kulkee maan etelä- ja keskiosan yli koilliseen. Iltaa kohti paikallisia sateita muualla maassa, etelässä vetenä, maan keskivaiheilla vetenä ja räntänä ja Lapissa lumena. Lounaistuuli on laajalti kohtalaista, Pohjois-Lapissa jopa navakka lounaistuuli heikkenee ja kääntyy pohjoiseen. Päivälämpötila on laajalti +2...+6, Lapissa 0...+3 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin heikkoa pakkasta.