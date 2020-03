Suomessa todettu neljä uutta koronavirustartuntaa

Tartunnat on todettu Uudellamaalla sekä Pirkanmaalla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin perjantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa. Molemmat tartunnat on saatu Pohjois-Italiasta. Aikuiset henkilöt ovat samaa matkaseuruetta aiemmin Suomessa todettujen tartunnan saaneiden kanssa.

Potilaat ovat kotona eristyksessä, hyväkuntoisia mutta flunssaisia.

Myös HUSissa on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat on havaittu kahdella Pohjois-Italiasta palanneella miehellä. Heistä toinen on työikäinen ja toinen eläkeikäinen.

Tartunnan saaneet ovat kotiutuneet hyväkuntoisina näytteenoton jälkeen. Heidät on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona. Altistuneet ovat tiedossa ja heihin on oltu yhteydessä.