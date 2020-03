Sääennusteissa siintää poutainen lauantai – kunnes ilta saapuu

Lauantaina maan eteläosassa sää pilvistyy ja myös keskiosassa pilvisyys lisääntyy.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seudulla on monin paikoin aurinkoista, paikoin pilvisyys vaihtelee, ja Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Sää on lähes koko maassa poutainen, lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa voi sataa hieman lunta. Heikko tai kohtalainen tuuli on laajalti lounaanpuoleista, etelässä kaakonpuoleista. Päivälämpötila on maan eteläosassa +3...+5, keskiosassa +1...+5, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 0...+3 ja Lapissa 0...-5 astetta.

Sunnuntaina aamulla sää muuttuu maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen laajalti aurinkoiseksi, mutta päivällä pilvisyys alkaa jo lisääntyä lännessä. Illalla maan länsi- ja pohjoisosassa on laajalti pilvistä. Sää on enimmäkseen poutainen, mutta illalla Lappiin leviää lännestä lumisateita. Etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on maan eteläosassa +4...+6, keskiosassa +2...+5, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa -2...+3 ja Lapissa laajalti 0...-5 astetta, pohjoisimmassa Lapissa on hieman kylmempää.

Maanantaina lähes koko maassa on pilvistä, idässä pilvipeite rakoilee. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee paikoin sateita, jotka tulevat pohjoisessa laajalti lumena, lännessä enimmäkseen vetenä. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista, Pohjois-Lapissa jopa navakkaa. Päivälämpötila on laajalti +2...+5 astetta, pohjoisessa paikoin nollan vaiheilla tai Lapissa hieman pakkasenkin puolella.