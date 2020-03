Ylinopeussakkojen määrät romahtivat viime vuonna – poliisi kertoo kaksi yllättävää syytä

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen mukaan uudet superpeltipoliisit eivät näy ylinopeustilastoissa.

Postilakko ja EU-puheenjohtajakausi vaikuttivat merkittävästi automaattisten nopeusvalvontakameroiden lähettämiin sakkoihin ja huomautuksiin viime vuonna.

IS:n poliisilta saamien tilastojen mukaan sakkoja tai huomautuksia lähetettiin suomalaisille vuonna 2019 runsaat 515 000 kappaletta.

Vuonna 2018 luku oli 605 000 ja vuonna 2017 seuraamuksia postitettiin 551 000 kappaletta.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo, että poliisi ei lähettänyt Postin lakon aikana ylinopeudesta kertyneitä huomautuksia ollenkaan.

– Kun lakko oli päällä huomautuksia ei lähetetty. Kun lakko päättyi, poliisilla oli kädet täynnä käsitellessään takaisin tulleita vastauksia ja sakkojen vastustuksia. Postilakon vuoksi jäi lähettämättä noin 50 000 seuraamuskirjettä.

Lakolla oli siis merkittävä vaikutus koko viime vuoden tilastoon.

Heinäkuussa alkanut EU-puheenjohtajakausi puolestaan näkyy tilastoissa, koska poliisi joutui Pastersteinin mukaan kohdentamaan resurssejaan puheenjohtajakauden vaatimiin tehtäviin.

– Töitä priorisoitiin poliisiorganisaation sisällä. Sakkoja ja huomautuksia lähtee tasan niin paljon kuin on tekijöitä. Osa kameroista laitettiin kiinni, eikä poliisi ottanut ylimääräistä työtä.

Suurin ero tilastoissa näkyykin juuri heinäkuusta joulukuuhun ulottuvalla jaksolla. Viime vuoden toisella puoliskolla automaattinen liikennevalvonta räpsäytti suomalaisille yhteensä runsaat 216 000 seuraamusta.

Vuotta aiemmin samana ajanjaksona luku oli hieman vajaat 298 000.

Poliisihallitus julkaisi keskiviikkona tiedotteen, jossa se kertoi uusien liikenneturvallisuuskameroiden vaikutuksista.

Kun uuden sukupolven nopeusvalvontakamerat otettiin viime kesänä käyttöön, moni ennusti ylinopeussakkojen määrän räjähtävän käsiin. Pastersteinin mukaan uudet superpeltipoliisit eivät pomppaa tilastoissa esiin.

– Uusilla kameroilla on merkitystä tietenkin juuri sille tieosuudelle, mutta tilastojen valossa niillä ei ole merkitystä.

Pasterstein toteaa, että poliisin liikenneturvallisuuskeskus on ollut tyytyväinen uudenmallisiin peltipoliiseihin.

– Ne ovat olleet sitä mitä on luvattu. Toki uusien laitteiden käyttöönotto vie aina aikaa, ennen kuin niiden kanssa pääsee sinuiksi. Kuvanlaatu on loistava ja ominaisuuksia on paljon. Kaikkia ominaisuuksia ei olla saatu vielä edes käyttöön.

Yksi ominaisuus nousee välittömästi Pastersteinin mieleen.

– Laitteessa on toiminto, jolla voidaan mitata ja valvoa ajoneuvojen turvaväliä. Jos turvaväli on liian pieni, laite ottaa kuvan. On vielä epävarmaa miten tämä ominaisuus toimii Suomessa, mutta sitä pitää päästä testaamaan tarkemmin.

Vanhanmalliseen peltipoliisiin verrattuna uudemmasta löytyy Pastersteinin mukaan myös yksi heikkous.

– Uusi kamera on herkempi keliolosuhteille. Vanhassa kuvanlaatu oli kutakuinkin sama kelistä riippumatta. Uudenmallisessa kamerassa kuvanlaadussa on isoja eroja siinä, onko kuva otettu hyvässä vai huonossa säässä.