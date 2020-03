Viro tunnistaa koronavirukseen sairastuneita lämpökameroilla – IS vieraili Tallinnan lentoasemalla ja satamassa: ”Ketään ei viedä väkisin mihinkään”

Tallinnan satama aloitti maahan saapuvien matkustajien automaattisen ruumiinlämmön mittaamisen keskiviikkona. Lentoasemalla järjestelmä käynnistettiin torstaina.

Viro on aloittanut tällä viikolla maahan saapuvien matkustajien kuumemittaukset sekä Tallinnan satamassa että lentoasemalla. Tavoitteena on katkaista koronaviruksen tartuntaketjut.

Virossa on todettu tähän mennessä kymmenen koronavirustartuntaa. Tallinnan Kristiinen lukio jouduttiin tänään sulkemaan, kun yhdellä opiskelijalla todettiin koronavirustartunta. Koulussa on 859 opiskelijaa.

Yllä olevalla videolla seurataan kuumemittauksia Tallinnan lentoasemalla ja satamassa.

Lämpökamerakuvan lisäksi järjestelmä ottaa tavallista videokuvaa. Siitä saadaan 38 asteen raja-arvon ylittyessä matkustajan kasvokuva.

Lämpökamera on varsin kevyt laite. Se ei kiinnittänyt kaikkien matkustajien huomiota.

Koronavirus ja ruumiinlämmön mittaaminen synnyttävät keskustelua suomalaismatkustajien keskuudessa jo aamulla Helsingin Länsiterminaalissa.

Matkanjohtaja Konsta Reuter, 29, ohjeistaa tanssimatkalle lähtevää seuruetta pesemään ahkerasti käsiä. Mies lierihattu päässään hieroo desinfiointiainetta sormien ympärille.

Matkanjohtaja Konsta Reuter kehotti tanssimatkalle lähtenyttä ryhmäänsä huolehtimaan käsien pesemisestä.

Koronavirus ei juuri huoleta Jani Nyströmiä. Hän on maltillisen koronavirusseulonnan kannattaja. Liikaa paniikkia ei pidä ottaa.

Päivämatkalle Tallinnan matkustava Jani Nyström, 42, suhtautuu edessä olevaan mittaukseen rauhallisesti.

– Se on hyvä tai ei ole. Jonkinlainen seula pitää tietenkin olla ja on hyvä, että tartuntoja saadaan estettyä. Jos seula on kuitenkin liian tiukka, niin miten yhteiskunta voi toimia? Kaikkea ei voi sulkea. Pitää muistaa, että muutkin influenssat jylläävät samaan aikaan.

Saavumme Tallinnaan ja suuntaamme lentoasemalle. On alkuiltapäivä, ja matkustajia on saapumassa Amsterdamista ja Varsovasta.

Lentoaseman lämpökamera on matkustajia vastassa lasikäytävän alussa. Käytävän päässä on Punaisen Ristin piste.

Tallinnan lentoasemalla lämpökamera on kiinnitetty varsin huomaamattomasti hätäuloskäyntikyltin alle.

Ruumiinlämpöä mittaavaa järjestelmää ei juuri huomaa. Kamera on kiinnitetty hätäuloskäynnistä kertovan valon alle sisääntulokäytävän alkuun. Käytävän päässä odottaa Punaisen Ristin vapaaehtoistyötä tekevä Triin Sternhof. Hän kutsuu matkustajia pöytänsä ääreen puhdistamaan kädet desinfiointiaineella. Tarjolla on myös hengityssuojaimia.

– Tulkaa puhdistamaan kätenne, Sternhof huutaa ja saa matkustajat kääntämään askeleensa pöydän suuntaan.

Triin Sternhof on toiminut Punaisen Ristin vapaaehtoisena jo 15 vuotta. Hän ohjeisti matkustajia puhdistamaan kätensä Tallinnan lentoasemalla.

Lentoasemalla kuluu käsidesiä.

Järjestelmä hälyttää, jos matkustajan ruumiinlämpö rikkoo 38 asteen raja-arvon. Mikäli tällainen tilanne tulee vastaan, Punaisen Ristin työntekijät vievät matkustajan yksityishuoneeseen keskustelemaan.

Jos koronavirusepäily on vahva, vapaaehtoiset konsultoivat asiantuntijaa ja tilaavat tarvittaessa ambulanssin viemään potentiaalisen koronaviruksen kantajan jatkotutkimuksiin.

Näin ei ole käynyt vielä kertaakaan. Järjestelmä hälyttänyt vain 42-asteisen pizzan ja kahvikuppien vuoksi.

Lämpökamerakuvia Tallinnan lentoasemalla.

42-asteinen pizza sai lentoaseman järjestelmän hälyttämään. Järjestelmä on hälyttänyt myös kahvikuppien vuoksi.

Tallinnan sataman D-terminaalissa laite otettiin käyttöön jo ennen lentoaseman vastaavaa. Olemme odottamassa, kun Tallink Megastarin matkustajat kävelevät rauhalliseen tahtiin laivasta ulos.

Matkustajavirta näyttää tasaiselta, eikä kuumemittaus hidasta normaalia rytmiä. Ruuhkia ei pääse syntymään.

Tallinnan sataman vanhempi turvallisuusasiantuntija Janek Sirvi kertoo, että hälytys olisi kuuluva ja paikallinen.

– Jos 38 astetta ylittyy, järjestelmä hälyttää. Piippausäänen voi kuulla selvästi, mutta se on paikallinen. Hälytyksellä ei ole vaikutusta terminaalin toimintaan.

Tallinnan sataman vanhempi turvallisuusasiantuntija Janek Sirvi ja turvallisuusasiantuntija Mari-Liis Eeljõe kertovat, että järjestelmän käyttöajasta ei ole vielä varmuutta. Asiaa pohditaan koronavirustilanteen mukaan.

Tanssimatkalla oleva seurue on päässyt Viron puolelle, ja matkanjohtaja Konsta Reuter pysähtyy järjestelmän viereen. Hän kertoo suhtautuvansa mittaukseen rauhallisesti.

– Tämä on ihan normaalia. Aina täällä on viranomaisia hoitamassa hommiaan. Meidän ryhmässämme ei ollut erityistä stressiä.

Reuter ei kaipaa lämmöntestausta Suomen rajoille.

– Minusta sosiaalisessa mediassa on pyörinyt osuvia vertauksia. Niissä on nostettu esiin, että muihin tauteihin, nälänhätään ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin kuolee jatkuvasti. Tämä on yksi asia lisää. Katsotaan, mihin tämä etenee.

Oliver ja Sille Männik matkustivat Tartoon 5-vuotiaan Jakob-poikansa kanssa. He pitivät lämmönmittausta rauhoittavana asiana. Perheen isällä oli taskussaan kovassa käytössä oleva purkki desinfiointiainetta.

Oliver ja Sille Männik ovat puolestaan matkalla Tartoon tapaamaan vanhoja tuttuja 5-vuotiaan Jakob-poikansa kanssa. Oliver Männik pitää lämpötilan mittaamista rauhoittavana asiana.

– Se lisää ehkä varmuutta siitä, että asiaa tarkkaillaan ja jotakin tehdään, jotta pysyisimme vähän kauemmin terveempinä.

Perheellä on jatkuvasti mukana käsidesipurkki. Se on kovassa käytössä.

Mikäli järjestelmän hälytys käynnistyy, kaava on samanlainen kuin lentoasemalla. Punaisen Ristin vapaaehtoiset työntekijät saavat näytölle matkustajan kasvokuvan. Matkustaja poimitaan jonosta, ja työntekijät kysyvät muun muassa kuntoon, lähtöpaikkaan ja matkakohteeseen liittyviä kysymyksiä.

Järjestelmä toimii automaattisesti, joten kaksi vapaaehtoistyöntekijää ehtii mahdollista hälytystä odottaessaan jakaa koronaviruksesta kertovia tietolehtisiä.

Vapaaehtoiset jakoivat satamassa myös infolehtisiä.

Satamassa päivystää kaksi Punaisen Ristin vapaaehtoista. Mahdollinen koronavirusepäily johtaisi ensimmäiseksi keskusteluun vapaaehtoisten kanssa.

Tallinnan sataman turvallisuusasiantuntija Mari-Liis Eeljõe alleviivaa, että ketään ei viedä väkisin mihinkään.

– He voivat soittaa ambulanssin, jos riski on suuri. Henkilön täytyy kuitenkin lähteä vapaaehtoisesti. Ketään ei viedä väkisin mihinkään. Punainen Risti voi toki antaa voimakkaita ehdotuksia, mutta päätös on viime kädessä matkustajan.

Seppo ja Jaana Sorri lähtivät viettämään viikonloppua Tallinnassa. Lämpökamera ei heitä ihmetyttänyt.

Jaana ja Seppo Sorri, 53, ovat menossa viettämään Tallinna-viikonloppua. Jaana Sorrin mielestä ruumiinlämmön mittaaminen tuntuu järkevältä.

– Ihan hyvä ajatus. Ehkä Suomessakin voisi harkita samaa, jos tilanne siltä näyttää. Ei kuitenkaan syytä paniikkiin.

Seppo Sorri on asiasta samaa mieltä.

– Tämä on tähän tilanteeseen ihan sopiva ajatus. Ainakin tämä näyttää toimivan kätevästi. Jono kulki ripeästi. Jos tästä on apua, niin miksi ei?

Järjestelmä pyörii Tallinnan satamassa itsenäisesti. Matkustajat pystyvät halutessaan näkemään lämpökamerakuvan.

Tallinnassa käytössä olevat lämpökamerajärjestelmät hankittiin viime viikolla nopealla aikataululla. Järjestelmä on kevyt ja itsenäinen. Käytännössä järjestelmää ei tarvinnut edes etsiä, sillä sitä tarjottiin ainakin satamalle pyytämättä. Tarjoukseen tartuttiin.

Kuumeen mittaaminen lämpökameroilla saattaa kuitenkin pysähtyä Virossa, mikäli koronavirustartuntojen määrä jatkaa kasvuaan, kertovat sataman turvallisuusasiantuntijat. Kun tartuntojen määrä kasvaa, tartuntaketjujen katkaiseminen käy yhä vaikeammaksi. Tällaisessa tilanteessa painopistettä siirretään todennäköisesti hoitoon.