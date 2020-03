Arki koetaan pitkästyttäväksi tilanteessa, jossa elämämme on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, kirjoittaa kolumnisti Anna Perho.

Tilastokeskus julkaisi viime viikolla tutkimuksen, josta ilmeni, että suomalaisten arki on muuttunut ikävystyttävämmäksi, raskaammaksi ja kiireisemmäksi. Tai tarkemmin: suomalaiset kokevat arkensa ikävystyttävämmäksi kuin aikaisemmin.

Tavallaan tulos on ilahduttava. Kun puhutaan subjektiivisesta kokemuksesta verrattuna tilanteeseen, jossa ihminen istuu putoavassa lentokoneessa, vaikuttamisen mahdollisuuksia on paljon enemmän. Jos meininki on kuralla, mitä elämässä pitäisi olla toisin, että hengittäminen olisi edes aavistuksen helpompaa?

Kiinnostavaa on myös, että arki koetaan pitkästyttäväksi tilanteessa, jossa elämämme on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Jos ajattelee esimerkiksi isovanhempiemme elämää talvisotineen ja avantopyykkeineen, osaa kyllä arvostaa espressokonetta ja työpaikan ergonomiailtapäivää, jolla konsultti sivelee vegaanisella guasha-lastalla kipeytynyttä hiirikättä.

Ihmisen kyky aliarvioida omaa sopeutumiskykyään on rajaton. Kun ajattelemme tulevaisuuttamme, käsittelemme sitä usein kokoelmana erilaisia kauhufantasioita: en tule selviämään, ei tule onnistumaan, tähän en koskaan totu. Mutta vain muutama viikko pientä kipua, ja se tuntuu jo olleen siellä aina.

Aivan samaan tapaan totumme myös hyviin asioihin. Lottovoitto maistuu hetken makealta, mutta fiilis haihtuu vajaassa parissa vuodessa, ja sitten pitäisi taas keksiä jotain uutta.

Kun olosuhteet maailman turvallisimmassa maassa, keskuslämmityksen, Kuluttajaviraston ja konttauskypäräministeriön erityissuojeluksessa antaisivat kaikki mahdollisuudet silmittömään itseilmaisuun ja kukoistukseen, mutta me vain ikävystymme, missä vika?

Mukavuuden tyranniassa, Columbia Law Schoolin professorin Tim Wun mukaan.

” Sössötämme kyllä hurskaasti kivijalkaliikkeiden ja kotiruuan puolesta, mutta kun kaiken voi tehdä heilauttamalla puhelinta, todellisuus käpertyy ennen kaikkea vaivattomuuden ympärille.

Wun mukaan mikään ei ole muokannut elämäämme yhtä voimakkaasti kuin helppous. Se muokkaa myös taloutta: kun on kerran tilannut kirjan Amazonista, Akateemiseen laahustaminen tuntuu ylivoimaisen vaikealta. Sössötämme kyllä hurskaasti kivijalkaliikkeiden ja kotiruuan puolesta, mutta kun kaiken voi tehdä heilauttamalla puhelinta, todellisuus käpertyy ennen kaikkea vaivattomuuden ympärille.

So what’s not to like?

Mukavuus vie elämästä värit. Juuri silloin mieleen alkaa hiipiä kokemus ikävystyttävyydestä ja raskaudesta. Ajatus on aluksi hankala hyväksyä, koska kukapa ehdoin tahdoin haluaisi elämäänsä kipua ja kitkaa?

Mutta Sotkasta kotiin kannettu deprivaatiotankki, sohva ja sitä ympäröivät viihdelaitteet, toimii palauttavana elementtinä vain, kun on jotain, josta palautua. Jos elämässä ei ole rajoja eikä itse valittua suuntaa, tekemisestä katoaa mielekkyys. Lopulta merkityksellisyys vaihtuu nautintojen metsästykseen, kunnes nekin menettävät tenhonsa.

Idealistinen ajatus on, että kun helppous vapauttaisi meidät arjen raadannasta, omistaisimme aikamme itsen kehittämiselle, ja lukisimme vihdoin Alastalon salin. Lol. Todellisuudessa käytämme vapautunutta aikaamme lähinnä pohtimalla, voisiko eduskunnan oikeusasiamies jotenkin puuttua Maisa Torpan oikeuteen hengittää.

Joten, vaikeuksiin kannattaa tykästyä. Wu kiteyttää ponnistelun tarpeen elegantisti: ”Hankaluudet eivät ole aina ongelma – ne voivat olla myös ratkaisu kysymykseen kuka olen.”

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.