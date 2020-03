Nyt puhuvat koronaan sairastuneet itse: ”Tuntui kuin jokainen ruumiini hikihuokonen avautuisi”

Ilta-Sanomat kokosi maailmalta kymmenen koronavirukseen sairastuneen potilaan omat kertomukset siitä, miten tauti alkoi ja eteni ja miltä se tuntui.

Jakob Tage Ramlyng: ”Ensin tuli yskä, sitten kuume”

Tanskalainen Jakob Tage Ramlyng oli ehtinyt olla Pohjois-Italiassa vietetyn lasketteluloman jälkeen kotimaassaan kaksi päivää, kun oireet alkoivat. Ramlyng alkoi yskiä ja hänelle nousi kuume.

Testien jälkeen Roskilden sairaalan lääkäri kertoi kahdelta aamuyöllä, että Ramlyng oli saanut tartunnan ensimmäisenä tanskalaisena. Ramlyng ei saanut nukuttua koko yönä.

– Tietysti olemme syvästi kauhistuneita, että se, mitä pidimme hyvin epätodennäköisenä, onkin nyt todellisuuttamme, Ramlyng kommentoi Aftonbladetin mukaan omia ja puolisonsa tuntemuksia.

Jakob Tage Ramlyng.

Oireet jatkuivat päänsäryllä, kurkkukivulla ja yskällä. Ramlyng on kuitenkin voinut suhteellisen hyvin. Tanskassa tunnettua tv-toimittajaa on harmittanut kotikaranteenin pituus.

– Mutta yritämme suhtautua tähän niin hyvin kuin mahdollista.

Ramlyngin vaimon ja lasten koronatestit olivat ainakin ensimmäisellä kerralla negatiiviset.

Yllä oleva video: Huolestuttaako koronaviruksen tarttuminen? Katso, mistä paikoista se voi tarttua ja mistä ei.

Connor Reed, 25: ”Sairaudessa oli kolme vaihetta”

Kiinan Wuhanissa asuva walesilainen opettaja Connor Reed tunsi vilustuneensa marraskuun lopussa 2019. Reed ei hakeutunut hoitoon heti, vaan vasta kun oireet pahenivat keuhkokuumeeksi.

– Sairastamisessa oli kolme vaihetta. Ensin oli vilustuminen, sitten flunssa ja lopulta keuhkokuume. Vasta kahden jälkimmäisen vaiheen aikana tajusin, että taudista on kehittymässä aika vakavaa, Reed on kertonut Daily Mailin mukaan.

Sairaalassa Reed antoi hoitaa yskäänsä inhalaattorilla, mutta kieltäytyi antibiooteista. Sen sijaan hän yritti parantaa itseään juomalla kuumaa viskiä ja hunajaa.

Connor Reed.

Reed on toipunut täysin.

Reedin sairastumisen aikaan wuhanilaiset lääkärit pitivät ensimmäistä keuhkokuumeiden rypästä tuntemattoman viruksen aiheuttamana. Vasta tammikuussa Reed sai tietää sairastaneensa juuri koronaviruksen. Hän suhtautuu kohtaloonsa yhtenä ensimmäisistä koronapotilaista mutkattomasti.

– Olin sairas, selvisin siitä ja siinä kaikki, hän kommentoi.

Meir Cohen: ”Tunsin oloni kuumeiseksi ja sekavaksi”

Italiassa lomaillut israelilainen Meir Cohen tunsi ensimmäiset oireet helmikuisena tiistaina.

– Tunsin oloni hieman kuumeiseksi ja sekavaksi, ja minulla oli päänsärkyä. Ajattelin vain, että minulla on flunssa.

Kolmen päivän kuluttua oireiden alkamisesta Cohenilla todettiin koronavirus. Myös hänen vaimonsa on saanut tartunnan, mikä on tiettävästi ensimmäinen Israelissa tapahtunut tartunta.

Cohen laitettiin sairaalassa eritykseen. Sapatin kunniaksi henkilökunta antoi hänelle viiniä ja juutalaiseen juhlaan kuuluvaa leipää. Lääkärit juttelivat hänen kanssaan robottien ja tabletin videoyhteyden avulla.

– Kaikki on täällä vähän niin kuin “Paluu tulevaisuuteen”, hyvävointinen potilas on vitsaillut Times of Israelin mukaan.

Edison Zhang, 31: ”Aluksi olin peloissani ja itkuinen”

Insinööri Edison Zhang matkusti tammikuun lopussa Chongqingiin kotikaupungistaan Wuhanista juhliakseen kiinalaista uutta vuotta yhdessä vaimonsa ja tämän vanhempien kanssa. Jo seuraavana päivänä saapumisesta Zhangin appi hakeutui sairaalaan yskän takia. Mediatietojen mukaan sairaala kieltäytyi koronatestistä pyynnöstä huolimatta.

Muutama päivä myöhemmin Zhangin vaimolle nousi kuume. Pari päivää sen jälkeen koko seurue oli sairastunut ja heillä kaikilla todettiin koronavirus.

– Aluksi olin peloissani ja itkuinen. Diagnoosin jälkeen tajusin, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin vastaanottaa hoitoa, Zhang on kertonut kokemastaan CNN:n mukaan.

Perhe kiidätettiin heti pienemmästä sairaalasta suurempaan. Zhang tiesi ennusteensa olevan hyvä, sillä hän on nuori, perusterve ja hyvässä kunnossa. Sairaalajakson jälkeen odotti karanteeni. Zhangille sanottiin, että hänen täytyy hävittää kaikki henkilökohtaiset tavaransa, kuten vaatteet ja kirjat.

Kiinassa koronan sairastaneet ovat kärsineet sairauden aiheuttamasta stigmasta. Sen takia Zhang esiintyy julkisuudessa peitenimellä.

Carl Goldman, 66: ”Tuntuu kuin olisin kala kalamaljassa”

Kalifornialaisen radioaseman omistaja Carl Goldman sai koronaviruksen surullisenkuuluisalta Diamond Princess -risteilijältä. Oireet tulivat kovina ja nopeasti, mutta vasta sen jälkeen, kun Goldman oli jo matkalla takaisin Yhdysvaltoihin evakuointilennolla ja saanut positiivisen testituloksen.

– Minulla oli vähän yskää, mutta syytin siitä matkustamon kuivaa ilmaa, Goldman kertoi ensioireista lentokoneessa New York Postille.

Pian yskän alettua Goldman nukahti. Nokosten aikana hänelle nousi kuume.

– Vaimoni kosketti minua ja tajusi, että olen tulikuuma. Kerroimme asiasta puolustusvoimien lääkäreille, he mittasivat lämpöni ja sitten minut laitettiin karanteeniin.

USA:ssa Goldman siirrettiin suoraan eristyksiin sairaalaan. Hänen vointinsa koheni ja kuume katosi nopeasti. Sen jälkeen hyvävointinen mies on keskittynyt tappamaan aikaa.

– Täällä on ikkunoita, mutta ne ovat paksuja kaksoislaseja. Ovet on tiivistetty erityisellä tavalla, joten tuntuu vähän kuin olisin kala kalamaljassa, Goldman on vitsaillut.

Erikoisilmanvaihdon takia Goldmanin on juotava paljon nestehukan välttämiseksi. Hän tekee hengitysharjoituksia ja kävelee huoneessaan vähentääkseen sairastumisen ja karanteenin aiheuttamia vahinkoja keholleen.

Goldman yrittää ottaa erikoisista oloistaan kaiken irti.

– Odotan illan juustohampurilaista ja paistettuja perunoita. Käsittääkseni huonepalvelu toimii 24/7, joten voin saada myös keskiyön välipalaa, jos haluan!

David Abel, 74: ”Kuin jokainen ruumiini hikihuokonen avautuisi”

Brittiläinen David Abel, 74, sairastui Japanin rannikolla karanteeniin laitetulla Diamond Princess -aluksella. Abel juhli risteilyllä 50. hääpäiväänsä yhdessä puolisonsa Sally Abelin kanssa. Oireiden alettua Abelin pariskunta vietiin ambulanssilla tutkittavaksi paikalliseen japanilaiseen sairaalaan.

– Sairaalan ulkopuolella minulle tuli hieman erikoinen olo ja melkein pyörryin. Tuntui siltä kuin jokainen ruumiini hikihuokonen avautuisi ja minut työnnettiin rullatuolilla huoneeseemme, David Abel kertoi Daily Mailissa kokemuksistaan.

David Abel

Molemmilla Abeleilla todettiin koronaviruksen lisäksi sen aiheuttama keuhkokuume. Korkean ikänsä ja diabeteksensa vuoksi David Abel kuuluu riskiryhmään. Hän on toipunut hyvin ja kehuu sairaalassa saamaansa hoitoa.

Roni Bargill, 52: ”Pahoittelemme aiheuttamaamme vahinkoa”

Roni Bargill ehti viettää Napolin-matkansa jälkeen kuusi päivää tavallista arkea kotona Israelissa ennen kuin maan terveysministeriö määräsi kaikki Italiassa käyneet kotikaranteeniin. Seuraavana päivänä karanteenimääräyksestä Bargillilla todettiin koronavirus. Hän oli ehtinyt olla tekemisissä lukemattomien ihmisten kanssa ennen oireita ja diagnoosia.

– Pahoittelemme etukäteen aiheuttamaamme vahinkoa, Bargill kirjoitti Facebookissa.

Roni Bargill.

Mies asetettiin viruksen toteamisen jälkeen karanteeniin sairaalaan. Hän voi fyysisesti hyvin, mutta kuvailee oloaan hyvin vaikeaksi henkisesti.

– Toivon, että kaikki menee hyvin minulla ja perheelläni. Tämä tarina on isompi kuin me. On tärkeää säilyttää suhteellisuudentaju, Bargill kommentoi Times of Israelin mukaan.

Kem Senou Pavel Daryl, 21: ”Ajattelin kuolemaani”

Kun kamerunilainen Kem Senou Pavel Daryl sairastui kuumeeseen, kuivaan yskään ja muihin flunssan kaltaisiin oireisiin, hänelle tuli mieleen lapsena Kamerunissa sairastettu malaria. Hän pelkäsi pahinta.

– Kun menin sairaalaan ensimmäistä kertaa, ajattelin kuolemaani ja miten se tapahtuisi, 21-vuotias Kiinan Jingzhoussa asuva opiskelija kertoi BBC:n mukaan.

Darylilla todettiin koronavirus. Häntä hoidettiin antibiooteilla ja lääkkeillä, joita yleensä käytetään HIV-potilailla. Pelot eivät toteutuneet, sillä kahden viikon jälkeen Daryl alkoi parantua.

Nyt tiettävästi ensimmäinen afrikkalainen koronatartunnan saanut on myös maanosan ensimmäinen taudista selviytynyt. Daryl ei aio matkustaa takaisin kotimaahansa ennen kuin opinnot Kiinassa ovat valmiit.

– Mitä tahansa tapahtuu, en halua viedä sairautta Afrikkaan, sairaalan jälkeen yliopistonsa asuntolaan karanteeniin siirtynyt Daryl sanoi.

Rebecca Frasure: ”En tunne itseäni sairaaksi”

Yhdysvaltalainen Rebecca Frasure on yksi lukuisista hyväkuntoisista koronaviruspotilaista. Diamond Princess -risteilijällä lomailleella Frasurella on ollut vain pieni yskä ja hetkellinen kuume.

– En ole voinut uskoa, että tämä tapahtuu minulle. En ole kuitenkaan panikoinut, vaan ottanut asian sellaisena kuin se on. Tulin sairaalaan paranemaan, Frasure kommentoi tokiolaisen sairaalan eristyshuoneesta medialle.

Rebecca Frasure.

Frasure ei ole saanut mitään sen kummempaa hoitoa, koska hänellä ei ole oireitakaan. Täyteen suojavarustukseen ja hengityssuojaimiin pukeutuneet lääkärit ja sairaanhoitajat mittaavat häneltä säännöllisesti lämmön, verenpaineen ja muut tärkeät elintoiminnot. Tulokset ovat olleet normaaleja.

– En tunne itseäni sairaaksi, Frasure itsekin sanoo.

Frasuren mies on ollut eristyksissä risteilijällä. Hänellä ei ole todettu koronavirusta. Kun molempien karanteeni on ohi, pari palaa yhdessä kotiin Oregoniin.

Bianca, 20: ”Tällaista näkee uutisissa”

Nuori australialaisnainen oli hyvin surullinen ja paniikissa, kun hän sai tietää kesken odotetun Diamond Princess -risteilyn sairastuneensa koronavirukseen.

– Tällaista näkee uutisissa, mutta ei voi uskoa, että sellaista tapahtuisi itselle. Tämä on epätodellista, pelkällä etunimellä julkisuudessa esiintyvä Bianca on kertonut.

Positiivisen testituloksen jälkeen Bianca ja hänen perheensä kiidätettiin japanilaissatamasta kahden tunnin ajomatkan päähän sairaalaan. Perillä Bianca istutettiin pyörätuoliin ja suojattiin, ettei hän levittäisi virusta. Ympärillä juoksennelleet hoitajat ja lääkärit pelottivat häntä. Itse sairaus on kuitenkin ollut lievä.

– Se tuntuu aivan tavalliselta flunssalta. Olen kunnossa. Minulla oli vähän päänsärkyä ja kuumetta, mutta siinä kaikki.