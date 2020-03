Opetushallituksen johtaja: koululaisten lukuvuotta voidaan jatkaa kesälomalle, jos koronavirus keskeyttää opiskelun

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa neljä alakoulun luokkaa opettajineen on asetettu kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin koronavirustapauksen vuoksi.

Tukiopetuksella tai opetuksen tehostamisella pyritään saamaan opetuksessa jälkeen jääminen kiinni.

Lukuvuotta voidaan jatkaa kesäkuussa, jos koronavirus iskee johonkin kouluun niin kovasti, että koulu joudutaan sulkemaan tietyksi ajaksi. Puuttuvat päivät voidaan korvata myös lauantaisin, kertoo johtaja Matti Lahtinen opetushallituksesta.

– Perusopetuslaissa on pykälä, että jos koulutyö pakottavasta syystä keskeytyy, menetetyt työpäivät voidaan korvata enintään kuudella päivällä, Lahtinen sanoo.

Helsingin Viikissä muutama luokka on jo joutunut karanteeniin koronaviruksen takia. Opetushallitus on julkaissut perusteelliset ohjeet, mitä pitää tehdä, jos koronavirus iskee kouluun.

Etäopetus on mahdollista, mutta Lahtisen mukaan se ei aina onnistu. Etenkin pienimmille koululaisille voi olla vaikea järjestää etäopetusta. Vähävaraisimmilla perheillä ei välttämättä ole edes välineitä, joilla etäopetus onnistuu.

– Toki kunnilla on läppäreitä, joita voi luovuttaa oppilaiden käytettäväksi, Lahtinen muistuttaa.

Opetus voi myös olla sitä, että oppilaita ohjataan itsenäiseen opiskeluun. Esimerkiksi puhelimitse voidaan antaa ohjeita koteihin.

Jos koronavirus leviää oppilaiden sijasta opettajiin, voidaan ryhmiä yhdistellä.

Opettajien työehtosopimus sallii, että toinen opettaja voi opettaa tilapäisesti toisen opettajan tehtäviä. Jos koronavirus leviää laajasti opettajien keskuudessa, opetus voidaan myös keskeyttää. Jos kunnassa on useita kouluja, voidaan miettiä sitä, menevätkö oppilaat tilapäisesti toiseen kouluun.

– Pitää arvioida sitä, pystyvätkö opettajat huolehtimaan opetuksesta ja voidaanko oppilaiden turvallisuus taata.

Alle 16-vuotiaan vanhemmalla oikeus jäädä kotiin

Elinkeinoelämän keskusliitto on myös julkaissut laajat ohjeet työnantajille, mitä tehdä koronaviruksen varalta. Ohjeet sivuavat myös koululaisten vanhempia.

– Jos lapsi sairastuu ja tartuntatautilääkäri asettaa hänet karanteeniin, on alle 16-vuotiaan vanhemmalla oikeus jäädä kotiin häntä hoitamaan, kertoo EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara.

EK on ohjeistanut yrityksiä, että normaalista poiketen koronavirukseen sairastuneet voivat olla pois töistä omalla ilmoituksella esimiehelle.

Jos työkyvyttömyys jatkuu pitempään kuin sairausvakuutuslain omavastuuajan pitää työntekijän toimittaa kuitenkin työkyvyttömyydestä lääkärintodistus.

Kela maksaa vanhemmalle tartuntatautipäivärahaa

Kela maksaa ohjeidensa mukaan tartuntatautipäivärahaa, jos työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole Kelan mukaan omavastuuaikaa ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä.