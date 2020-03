Professori: Korona iskee valtaosaan ruotsalaisista – THL:n ylilääkäriltä hyvin erilainen arvio

Suomessa laajamittaiseen leviämiseen ei uskota. Ruotsissa torstai toi ryppään uusia sairastuneita.

Leviääkö korona nopeasti vai ei?

Vastaus näyttää eroavan sen mukaan kysytäänkö asiaa ruotsalaiselta vai suomalaiselta asiantuntijalta.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo Helsingin Sanomissa, että korona leviää huomattavasti heikommin kuin influenssa.

Hänen mukaansa esitetyt väitteet siitä, että jopa 60 prosenttia suomalaisista sairastuisi koronaan ovat ylimitoitettuja Kiinan Wuhanissa todettuihin määriin suhteutettuna.

Wuhanissa noin 0,1 prosenttia väestöstä on sairastunut koronaan, ja HS:n mukaan samassa suhteessa suomalaisia sairastuneita tulisi olla 6 140, mikäli leviämistahti olisi sama.

Kausi-influenssan saa puolestaan viisi prosenttia aikuisista ja kymmenen prosenttia lapsista eli huomattavasti useampi.

Puumalainen uskoo HS:n mukaan, että korona on myös influenssaa helpompaa pysäyttää, sillä korona pysyy paikallisena helpommin.

Video yllä: Koronavirus jyllää – huolettavatko likaiset pinnat.

Ruotsalaistietotoimisto TT:n haastattelema epidemiologi ja professori Joacim Rocklöv puolestaan sanoo, että koronavirus tulee leviämään Ruotsissa laajalle. Hän on suorittanut tietokonesimulaatioita virustapausten kattavuudesta.

Ruotsalaislehti Expressenin julkaisemassa haastattelussa hän myös väittää, että korona tulee koettelemaan valtaosaa ruotsalaisista.

Röcklov muistuttaa, että virus on jo nyt levinneempi kuin viranomaiset tietävät ja kuvaa leviämistahtia nopeaksi.

Hänen mukaansa seuraavat laajamittaiset koronatapaukset nähdään itämisajan perusteella viiden päivän päästä. Näin ollen viikon tai kahden päästä koronatilanteen vakavuus Ruotsissa selviää tämänhetkistä paremmin.

– Koska virukselle ei ole immuniteettia tai lääkettä, se tulee kestämään pitkän aikaa, Röcklov kommentoi TT:lle.

Toistaiseksi koronaan on sairastunut Suomessa 15 ja Ruotsissa 94 tapausta. Ennen torstaita Ruotsissa oli vain 30 tapausta, eli todettujen sairaiden määrä on moninkertaistunut päivässä.

Suomessa torstaina todettiin viisi uutta tartuntaa ja perjantaina aamupäivällä ilmoitettiin kolmesta.

Kummassakaan maassa yksikään henkilö ei ole kuollut tautiin.

Ilta-Sanomien torstaina haastattelema Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti piti Suomessa tilanteen ryöpsähtämistä epätodennäköisenä.

Hän sanoo, ettei Suomessa ole merkkejä siitä, että virus leviäisi yhteiskunnalta piilossa. Suomessa koronatartunnat on havaittu myös alkuvaiheissa.

– Suomen osalta tilanne ei varmaankaan vielä ole sellainen. Meillä yksittäisistä tartuntaketjuista tiedetään, mistä ne tulevat. Ne pystytään hallitsemaan.

Vapalahti myöntää, että maailmassa on maita, joissa tilanne on päässyt pitkälle. Muun muassa Iranissa resurssitilanne on heikko ja koronaviruksen leviämisen estäminen siksi vaikeampaa.

– Viruksen saaminen takaisin pulloon on aika vaikeaa.

Maailmalla korona on tappanut reilut 3 300 ihmistä. Sairastuneita on Sairastuneita on noin 97 000.

Tauti on toistaiseksi ollut vakavin iäkkäille ihmisille, kun taas nuoret ja lapset ovat olleet taudilta melko hyvin suojassa.

Pahiten koronavirus on päässyt leviämään Kiinassa, Koreassa, Italiassa ja Iranissa.

Sairastuneet ovat kuvanneet keuhko-oireita, kuumetta ja lihassärkyä. Osa sairastuneista on kokenut oireet vakavaksi, toiset puolestaan hyvin lieviksi.

Virus on myös ravistellut pörssejä, vaikuttanut rahtiliikenteeseen ja ajanut lentoyhtiöitä ahtaalle. Ympäri maailmaa koronavirukseen varautuminen on lisännyt käsidesin ja hengityssuojaimien myyntiä.