Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla on todettu koronavirustartunnat

Suomessa on nyt todettu 15 koronavirustartuntaa.

Yhdellä ihmisellä on todettu koronavirustartunta Etelä-Karjalassa, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote.

Tartunta varmistui torstaina iltapäivällä. Tartunta on saatu Pohjois-Italiasta.

Eksoten mukaan potilas on työikäinen. Hänen sukupuoltaan ei kerrota. Potilas on kotona eristyksessä. Hän on hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut tämänhetkisen tiedon mukaan kolme lähikontaktia. Altistuneet on laitettu karanteeniin.

Eksote kertoo jatkavansa tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Lisäksi yksi uusi tartunta on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaalta kerrotaan, että tartunnan saanut on epidemia-alueelta palannut matkailija. Pohjois-Pohjanmaalta ei anneta lisätietoja potilaan sukupuolesta tai iästä.

Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 15 koronavirustartuntaa.

Kaikki tartunnan saaneet ovat tällä hetkellä eristyksessä ja hyväkuntoisia.