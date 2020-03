HUSissa todettu kymmenes koronavirustartunta

Myös tuorein tartunta on peräisin Pohjois-Italiasta.

HUSin kymmenes koronavirustartunta (COVID-19) on todettu työikäisellä mieshenkilöllä ja hänen tartuntansa on peräisin Pohjois-Italiasta, HUS tiedottaa.

Henkilö on hyväkuntoinen ja hän kotiutui näytteenoton jälkeen. Hänet on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona. Altistuneet ovat tiedossa ja heihin on oltu yhteydessä.

Video yllä: Koronavirus jyllää – huolettavatko likaiset pinnat.

Suomessa on todettu tähän mennessä 13 tartuntaa.

HUS kertoo, että alueella ollaan edelleen tilanteessa, jossa tartuntoja pyritään rajaamaan tunnistamalla tapaukset ja selvittämällä altistuneita ja tartuntaketjuja.

Viranomaisten toiminnan tavoitteena on estää tai ainakin viivästyttää epidemian alkamista, koska nyt meneillään olevat muut hengitystieinfektiot, kuten influenssa rasittavat terveydenhuoltoa. Keinoja epidemian estämiseen ja hidastamiseen ovat kriteerit täyttävien henkilöiden testaaminen, altistuneiden jäljittäminen ja altistuneiden asettaminen kotikaranteeniin.