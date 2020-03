Aurinkoa ja +10 astetta – maaliskuulle ennustetaan kevään lämpövyöryä

Lämpötilat voivat nousta maaliskuun lopussa jopa yli kymmeneen lämpöasteeseen.

Kevät on saapumassa Suomeen ryminällä, mikäli tuoreeseen kuukausiennusteeseen on uskominen. Maaliskuusta on tulossa meteorologien mukaan selvästi tavanomaista maaliskuuta lämpimämpi.

Foreca kertoo verkkosivuillaan, että kuukausiennuste ennakoi alkukuulle tavanomaista sateisempaa säätä, mutta loppukuussa on ennusteen mukaan kuivempaa. Lämpötilat voivat nousta kuun lopussa jopa yli kymmeneen lämpöasteeseen.

Jo tällä viikolla sää on maan etelä- ja keskiosissa 3–5 astetta tavanomaista lämpimämpää. 16. maaliskuuta alkavalle viikolle ennakoidaan jopa 4–5 astetta tavanomaista lämpimämpiä kelejä.

– Toisinaan maaliskuussa voi olla vielä kovia pakkasia. Joinain vuosina taas on jo keväistä lämpöä ja auringonpaistetta. Nyt saattaisi olla tämän ennusteen mukaan tulossa tämä lämpimämpi vaihtoehto, toteaa Forecan meteorologi Jenna Salminen tiistaina julkaistussa blogikirjoituksessaan.

Foreca kertoo, että tilastojen mukaan maaliskuun lopussa vuorokauden keskimääräiset ylimmät lämpötilat ovat etelässä 4–6 asteessa ja maan keskiosassa 2–4 asteessa. Pohjoisessa ollaan keskimäärin 0–4 asteessa ja pohjoisessa Lapissa hieman pakkasella.

Viiden asteen lisäys etelän keskimääräisiin lukemiin tarkoittaisi siis sitä, että lämpötila todella kohoaisi yli kymmeneen asteeseen.

Lumikellot kukkivat Helsingin Josafatinkalliolla perjantaina 28. helmikuuta.

Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo, että Suomen etelä- ja keskiosien tämänhetkiset lämpötilat ovat tyypillisiä maaliskuun loppupuolen lämpötiloja.

– Jo tälläkin hetkellä lämpötilat ovat keväisiä ja sää näyttää jatkuvan tavanomaista lämpimämpänä, joten mitään viitteitä kylmemmästä säästä ei ole näkyvissä. Sää jatkuu hyvin lauhana.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta huomauttaa, että maan eteläosan lumeton maa ja jäätön meri vaikuttavat osaltaan lämpötilojen kohoamiseen.

– Meriveden lämpötila on Pohjois-Itämerellä yli neljää astetta ja Suomenlahdella kolmea astetta, niin sekin lämmittää jos ilmavirtaukset käyvät niiltä suunnilta. Lisäksi aurinko pääsee jo lämmittämään maan eteläosan lumetonta maata, Valta toteaa.

Korkeapaineen sijainnilla on ratkaiseva merkitys siinä, päästäänkö Suomessa nauttimaan keväisestä lämmöstä.

Ennusteen mukaan itäisen Euroopan ylle olisi vahvistumassa korkeapaine, jolloin etelästä voisi päästä virtaamaan Suomeen lämmintä ilmaa. Tämä tarkoittaisi kuivia aurinkoisia kevätpäiviä.

Jos korkeapaine sijoittuukin läntisen Euroopan ylle, voi Suomeen valua kylmää ilmaa.

Meteorologit uskaltavat varovaisesti luvata harmauden keskelle myös auringonpilkahduksia.

– Aurinkoiset päivät kuun loppupuolella ovat mahdollista. Kyllähän silti jo tässä lähipäivinäkin aurinko voi ajoittain näkyä, Latvala toteaa.

Foreca kertoo,että maaliskuun lämpöennätys on 17,5 astetta. Se on mitattu Helsinki-Vantaan lentoasemalla 27. maaliskuuta 2007. Viime vuoden maaliskuun korkein lämpötila oli Ahvenanmaan Jomalassa 29. maaliskuuta mitattu 13,4 astetta.