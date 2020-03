Suomi ei luovuttanut rikoksista syytettyjä miehiä Romaniaan maan epäinhimillisten vankilaolosuhteiden takia. Nyt korkein oikeus ottaa Romanian tilanteeseen kantaa. Rikosoikeuden professori luonnehtii tilannetta mielenkiintoiseksi.

Romanian vankilaolosuhteet ovat paikoin jopa epäinhimilliset, ilmenee Helsingin käräjäoikeuden tuoreista päätöksistä sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ja Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean raporteista.

Perimmäinen syy on, että osassa romanialaisista vankiloista vangit joutuvat olemaan liian pienissä sellitiloissa. Tilanne on sikäli mielenkiintoinen, sillä Romania on EU-maa, ja Suomen oikeuslaitos on nyt joutunut puntaroimaan Romanian vankilaolosuhteita.

Helsingin käräjäoikeus antoi hiljattain kaksi ratkaisua, joiden perusteella se ei luovuttanut kahta rikoksista syytettyä miestä Romaniaan nimenomaisesti liian pienien sellitilojen takia.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio luonnehtii tilannetta mielenkiintoiseksi.

EU-maiden välillä vallitsee niin sanottu vastavuoroinen luottamussuhde ja tavanomaisesti toisen EU-maan luovutuspyyntöön suostutaan mukisematta. Mutta jos on epäilys, että vankiloissa on olosuhdeongelmia, pyyntöön ei voida välttämättä suostua.

– Euroopassa on vielä ongelmia tämmöisten perusasioiden kanssa. Ja Romania on noussut siinä suhteessa esille, Nuotio sanoo Ilta-Sanomille.

– Me emme voi sulkea silmiä ja luottaa sokeasti tähän Romanian tilanteeseen, Nuotio toteaa.

Ensimmäisen kielteisen luovuttamispäätöksen Helsingin käräjäoikeus antoi viime joulukuussa.

Syyttäjä esitti oikeudelle miehen luovuttamista Romaniaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella. Romania olisi halunnut miehen oikeuteen vastaamaan lapsipornorikossyytteeseen.

Käräjäoikeus ei luovuttanut miestä Romaniaan, koska hän olisi joutunut olemaan mahdollisesti sellitiloissa, joissa henkilökohtainen tila olisi ollut vain kaksi neliömetriä. EIT on oikeuskäytännössään katsonut minimivaatimukseksi sellitilan, jossa henkilökohtainen tila on lähtökohtaisesti vähintään kolme neliömetriä. Tästä voidaan poiketa vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi silloin kun säilyttäminen näin pienessä sellissä olisi vähäistä ja satunnaista.

Käräjäoikeus tuli siihen lopputulemaan, että romanialaismiehen ihmisarvoa loukattaisiin, koska häntä oli myös aiemmin kohdeltu romanialaisessa vankilassa epäinhimillisesti homoutensa takia.

Ratkaisu jäi lainvoimaiseksi, ja mies on edelleen Suomessa. Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Hän työskentelee Suomessa rakennusalalla, ja hän on saanut Suomesta kansainvälistä suojelua 1990-luvulta lähtien. Miehellä on Suomeen pysyvä oleskelulupa.

Toisen kielteisen ratkaisun käräjäoikeus antoi helmikuussa. IS raportoi oikeuden päätöksestä tuoreeltaan.

Tässä tapauksessa Romanian viranomaiset vaativat 26-vuotiasta romanialaismiestä istumaan kotimaahansa 4 vuoden vankeusrangaistusta omaisuusrikoksesta. Hänet otettiin Suomessa säilöön viime syksynä eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella. Syyttäjä esitti oikeudelle miehen luovuttamista Romaniaan.

Käräjäoikeus perusteli luovuttamiskieltoa sillä, että mies olisi joutunut mahdollisesti olemaan sellissä, jossa henkilökohtainen tila olisi ollut alle 2 neliömetriä. Käräjäoikeuden mielestä vaarana oli, että miehen ihmisarvoa loukattaisiin. Mies vastusti myös itse luovuttamista.

Syyttäjä ei tyytynyt ratkaisuun, vaan hän haki korkeimmalta oikeudelta valituslupaa ennakkoratkaisuperusteella, ja sen syyttäjä myös sai. Korkeimmalta oikeudelta voidaan siis odottaa linjanvetoa siitä, miten Suomessa vastaisuudessa tulkitaan toisen maan vankilaolosuhteita ja miten ne sekä EIT:n oikeuskäytäntö vaikuttavat rikoksista epäiltyjen luovuttamiseen ulkomaille.

Korkein oikeus käsittelee asian kiireellisesti.

Syyttäjä huomauttaa valituslupahakemuksessaan, että mies joutuisi oleskelemaan minimikoon alittavassa sellitilassa ainoastaan yöaikaan, muuten sellin olisivat auki. Syyttäjän mukaan vangit saavat liikkua riittävästi sellien ulkopuolella ja heille on järjestetty oheistoimintaa.

Syyttäjän mukaan vankilan muutkin olosuhteet ovat asianmukaiset sellitilan kokoa lukuun ottamatta. Tästä väitteestä käräjäoikeus oli tästä samaa mieltä.

Toisin kuin käräjäoikeus, syyttäjä on sitä mieltä, että minimivaatimuksen alittavassa sellissä vietettävää aikaa voidaan pitää lyhyenä, satunnaisena ja vähämerkityksenä ajanjaksona. Syyttäjän mukaan vankia ei kohdella epäinhimillisesti eikä halventavasti, minkä lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimusta ei rikota. Syyttäjän mukaan miehen luovuttamiselle Romaniaan ei ole siten esteitä. Korkeimman oikeuden ratkaisua voidaan odottaa jo tässä kuussa.

Professori Nuotio arvioi, että korkeimman oikeuden päätös on merkittävä.

– Tässä on kysymys siitä, että eurooppalainen oikeussuoja, joka on kaikille taattava, on myös Suomen viranomaisten vastuulla, Nuotio sanoo.

Hänen mukaansa luovutuskiistoilta vältyttäisiin, mikäli Romania korjaisi vankilaolosuhteensa.

– Yksinkertaisinta olisi se, että Romaniassa laitetaan vankilaolosuhteet nykyistä parempaan kuntoon. Että puututaan niihin varsinaisiin syihin, joita siellä on, Nuotio alleviivaa.