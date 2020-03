Nähdäänkö Suomessakin koronatartuntojen ryöpsähtäminen? Asiantuntija listaa syitä miksi näin ei todennäköisesti käy

Suomessa päästiin alkuvaiheessa tekemään koronavirustestejä ja saatiin tartuntaketjut selville, asiantuntija arvioi.

Siinä missä monessa maassa koronavirus on yltynyt epidemiaksi, Suomessa on paljastunut toistaiseksi yksittäisiä tartuntatapauksia.

Kysymys kuuluu, ryöpsähtääkö tilanne Suomessa. Ruotsissa tartuntojen määrät ovat räjähtäneet.

– Suomen osalta tilanne ei varmaankaan vielä ole sellainen. Meillä yksittäisistä tartuntaketjuista tiedetään, mistä ne tulevat. Ne pystytään hallitsemaan, professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta tyynnyttelee.

Kun suomalaisissa on todettu koronavirustartunta, tiedetään, että tartunta on tullut Pohjois-Italiasta.

– Meillä ei ole merkkejä siitä, että virus leviäisi yhteiskunnassa piilossa. Se ei ole mahdotontakaan, mutta siitä ei ole näyttöä tässä vaiheessa.

Vapalahti sanoo, että jos katsoo maailman tasolla tilannetta, on maita, joissa koronavirus on ehtinyt pitkälle. Näitä ovat erityisesti Iran ja maat, joissa resurssitilanne on heikompi.

– Viruksen saaminen takaisin pulloon on aika vaikeaa.

Suomen etuna on ollut, että koronavirustartunnat on pystytty havaitsemaan alkuvaiheessa.

Vapalehti sanoo, että niin ikävää kuin viruksen havaitseminen onkin, samalla on mahdollista saada yksi tartuntaketju kiinni.

Vapalahden mukaan suhteessa asukasmäärään koronavirustapaukset ovat Suomessa vielä kontrolloitavissa.

– Mahdollista toki on, että jotain jää tunnistamatta.

Mahdollisuudet löytää piilossa olevia tapauksia paranevat sitä mukaan kuin diagnooseja voidaan tehdä enemmän ja helpommin, Vapalahti sanoo.

– Toiveissa on, että asiat lähiviikkoina muuttuvat ja voidaan testata enemmän ihmisiä.

Monissa maissa koronavirustestit ovat olleet pullonkauloja tapausten löytymisessä, Vapalahti sanoo. Heikko testaamiskapasiteetti on ollut syy, miksi tartuntoja ei ole havaittu ennen kuin on myöhäistä.