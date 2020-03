Viikissä selvitetään koronakaranteenin mahdollista rikkomista – ruokakaupassa huutelu herätti viranomaiset: ”Suhtaudumme vakavasti”

Karanteenissa olevien lasten vanhempia on muistutettu säännöistä.

Helsingin Viikissä koronaviruskaranteeniin asetettujen koululaisten pelätään rikkoneen karanteenimääräystä ja asioineen paikallisissa kaupoissa. Epäilyistä ovat aiemmin kertoneet MTV Uutiset ja Uusi Suomi.

Muun muassa Facebookissa levinneiden tietojen mukaan muutama nuori olisi huudellut kaupoissa olevansa koronakaranteenissa. Viranomaiset määräsivät sunnuntaina sata Viikin normaalikoulun oppilasta ja koulun henkilökuntaa kotikaranteeniin, koska he ovat olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneen lapsen kanssa.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen vahvistaa IS:lle ilmi tulleet epäilyt karanteenin rikkomisesta.

– Tällainen asia on kyllä meillä tiedossa. Olemme kuulleet että nuoret olisivat huudelleet olevansa karanteenissa. On tullut viestiä, että tällaista olisi tapahtunut paikallisessa K-kaupassa ja Alepassa, Lukkarinen sanoo.

Varmaa tietoa siitä, että huutelijat todella kuuluisivat karanteenissa oleviin oppilaisiin, ei kuitenkaan ole. Huutelijoiden henkilöllisyydestä ei viranomaisilla ole tietoa.

– Olemme kuitenkin olleet yhteydessä huoltajiin Wilma-viestillä rehtorien ja koulun henkilökunnan toimesta karanteenin pelisäännöistä, Lukkarinen kertoo.

– Tietysti tähän suhtaudutaan vakavasti, asiaa selvitellään ja siitä viestitään tarvittaessa uudelleen.

Terveysasemien johtava lääkäri Timo Lukkarinen Husin tiedotustilaisuudessa lauantaina.

Lukkarisen mukaan tilanteessa on kolme vaihtoehtoa: karanteenia on rikottu, sen alaisuudessa toimiminen on ymmärretty väärin tai huutelua on tehty pilailumielessä.

– Karanteenin säännöt on hyvä muistaa. Ulkona liikkumiseen on annettu lupa, mutta lapset eivät välttämättä ymmärrä missä tämän raja menee. Esimerkiksi koiran ulkoiluttaminen on sallittua, mutta kenenkään ihmisen lähelle ei saa mennä, etäisyyttä pitäisi olla aina vähintään kaksi metriä. Sisätiloihin ei ole asiaa ja tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että kauppaan ei voi mennä vaikka ei menisikään siellä kenenkään lähelle.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Helsingissä sunnuntaina. Koulun neljä alakoulun luokkaa opettajineen on määrätty kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin.

Sunnuntaina alkaneen karanteenin aikana oppilaita on testattu koronaviruksen varalta mutta uusia tartuntoja ei ole löytynyt. Osalla on ollut ylähengitystieinfektioon viittaavia oireita, jotka ovat kuitenkin tähän vuodenaikaan normaaleja kun liikkeellä on influenssaa.

– Nämä altistuneet on laitettu hyvin herkällä kynnyksellä karanteeniin. Yksikään oireilleista ei ole osoittautunut koronatartunnan saaneiksi. Sairaus alkaa oireilla keskimäärin viisi vuorokautta mahdollisen tartunnan jälkeen, ja kaikkien kodalla tämä on jo ohitettu. Karanteenissa olevilta ei ole nyt löydetty koronavirusta ja toivon tämän tilanteen alkavan vähitellen helpottamaan. Mutta jos joku lähtee huutelemaan tuollaista niin kyllähän se aiheuttaa huolta.

– Koko Viikin alue on tästä asiasta tosi peloissaan. Maskeja siellä ei kukaan käytä, mutta koulun muiden oppilaiden vanhemmat ovat olleet huolissaan siitä että voiko koronavirus tarttua heihin.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa todettiin koronavirustartunta. Poika oli saanut tartunnan Italiassa matkailleelta työikäiseltä naiselta.

Asiasta juuri yläkoululaisille puhumassa käyneen Lukkarisen mukaan lapset ovat silti suhtautuneet tilanteeseen varsin maltillisesti ja rauhallisesti.

– Heidän mukaansa vanhemmat ovat kuitenkin olleet aika huolissaan. Tämä on ihan perusteltua, koska koronaviruksesta tiedettiin alkuun aika vähän. Nyt esimerkiksi tiedetään, ettei virus leviä ilman kautta vaan pisaratartuntana, ja sen säilyvyydestäkin on saatu lisätietoa.

Lukkarisen mukaan Viikin tilanne toimii myös ennakkotapauksena karanteenin ylläpidosta. Vaikka uusien tartuntojen todennäköisyys tuntuisi pieneltä, on tärkeää että karanteeniin suhtaudutaan vakavasti.

– Vaikka kynnys (karanteeniin) oli matala, se oli perusteltu ja siitä pidetään kiinni, Lukkarinen sanoo.

– Vanhempien tulisi olla lastensa suhteen tässä tiukempia, jos on vaarana, ettei ohjeita ymmärretä tai osata noudattaa. Ymmärrän toki hyvin että neljän seinän sisällä oleminen voi olla henkisesti rankkaa. Vanhempien on muistettava vastuunsa tässä.