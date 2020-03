Suomi sai viime vuonna kaksi uutta ennätyskalaa – kuusamolaisesta lammesta nousi mahtisärki, Helsingissä onkeen tarttui harvinaisempi ilmestys

Kotikenttänsä ulkopuolella kilpaillut aurinkoahven diskvalifioitiin.

Suomi sai viime vuonna kaksi uutta ennätyskalaa.

Toinen on 1,42 kiloa painava verkkoon erehtynyt mahtisärki, Rutilus rutilus.

Päivä oli 22. syyskuuta, paikka kuusamolainen lampi.

Se on laittanut oheisessa kuvassa paikkakunnan sanomalehden Koillissanomien etusivun uusiksi ulottuen poikki koko tabloidikokoisen sivun.

Kyseessä on Koillissanomien printtiversio. Digilehti ei mahdollista kalojen punnitsemista.

Vatsan alla näkyy punnitustarra. Paikka on paikallinen Sale, vaa’an koodi Koillismaan kirjolohi, jonka päiväys on 18. syyskuuta, millä asialla ei ole mitään tekemistä särkiennätyksen kanssa, vaan liittynee puhtaasti kirjolohen säilyvyyteen.

Punnituspäivä on 24. syyskuuta.

Kuusamossa pyydettiin ennätyssärki 22.9. Pekka Kämäräisen laskemaan ahvenverkkoon uinut kala painoi 1,420 kiloa, pituutta oli kertynyt 44 senttiä.

Toinen SE-kala on Helsingissä onkeen tarttunut 7,9 senttiä pitkä jättitokko, jonka tarkka laji on hietatokko, Pomatoschistus minutus.

Sen viimeinen elinpäivä oli 25. toukokuuta.

Hyvin pienistä ja sutjakoista kalalajeista Suomen ennätykseksi kirjataan pituus, ei paino.

Toni Keinänen sai tämän hietatokon Helsingin Kalamaraton-kilpailussa 25.5.2019. Onkimalla saadun kalan pituus oli 7,9 cm ja kyseessä on uusi Suomen ennätys.

Ennätyskalarekisteriä ylläpitää vuonna 2000 toimeen tarttunut Ennätyskalalautakunta. Sitä vanhempia tuloksia ei pidetä luotettavina. Rekisterissä on 80 kalalajia ja 6 rapulajia.

Viime vuonna Ennätyskalarekisteriin yritettiin tarjota myös aurinkoahventa, joka elää istutettuna muutamissa luonnonvesissä Turun seudulla. Koska kyseessä on haitalliseksi tulkittu vieraslaji, se ei päässyt rekisteriin.

Ennätyskalarekisteriä hallinnoivassa Ennätyskalalautakunnassa ovat mukana Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen Ammattikalastajaliitto, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Suomen Ympäristökeskus, Erä-lehti, Metsästys ja Kalastus -lehti ja Helsingin Sanomat.

Ennätyskalalautakunnan puheenjohtaja toimii kalabiologi Kari Nyberg.

Ennätyskalaksi pääseminen ei ole mikään läpihuutojuttu, vaan tarkkaan säädelty proseduuri. Luokkia on kaksi. Parhaassa A-luokassa kala on saatu myös lautakunnan nähtäväksi, B-kategoriassa se on vain punnittu kaupan vaa’alla tai vastaavalla riippumattomien todistajien läsnä ollessa ja siitä on saatu kelvollinen valokuva.

Kumpikin luokitus kelpaa Suomen ennätykseksi.

Miksi A, Vapaa-ajankalastajien tiedottaja Jaana Vetikko?

– Silloin lautakunnan jäsen tai lautakunnan hyväksymä asiantuntija on nähnyt kalan ja todennut sen koon. Se on jo punnittu kaupan vaa’alla, mutta sille halutaan A-luokitus ja siksi se kiikutetaan meidän asiantuntijan nähtäväksi.

– Asiantuntija voi vielä punnita sen omalla vaa’allaan. Jos heitto on vain muutama gramma, kalan kuivuessahan paino vähenee, voimme uskoa, että se on ollut se, mikä punnittiin.

Eikö ole ongelma, että kauppojen vaa’at ovat nykyisin sellaisia, joissa painellaan erilaisia numeroita, jotka tarkoittavat banaaneita tai muita hedelmiä?

– Jos valitset vaikka omenan, saat omenan painon, mutta oikeasti sinulla onkin siinä vaa’alla kala. Ohjeistamme punnitsemaan kaupan henkilökunnan läsnä ollessa ja ottamaan todistuksen ja allekirjoituksen vaikka ruutupaperille, johon punnituksen tarra on liimattu.

Eli jos vaa’alle läväyttää kalan ja painaa omenaa, saa omenan hinnan, mutta tarraan tulee kalan paino?

– Juuri näin.

Ja sama vaikka luumuilla?

– Totta kai. Ei vaaka tiedä, mitä siinä päällä on. Se antaa vain painon eikä meitä kiinnosta tippaakaan muu kuin paino.

Mikä on yleisin hedelmä ennätyskalojen todistuksissa?

– En osaa sanoa, emme ole katsoneet sillä silmällä, ja usein ihmiset suttaavat sen tussilla yli.

Se on jalompaa ennätyskalalle, että todistuksessa ei näy omena?

– Niin. Se voi tietysti olla myös postin vaaka tai Matkahuollon vaaka, kunhan se on taarattu liiketoimintakäyttöön.

Joudutaanko ennätyskaloja usein hylkäämän?

– Aika usein, vuosittain jopa 20 tai 30, kun ihmiset eivät viitsi nähdä riittävästi vaivaa. Punnitaan vaikka roikottamalla digivaa’alla, jollaiset on tarkoitettu omaksi iloksi ja kotikäyttöön.

Jos käyttää kaupan vaakaa, siihen pitää laittaa kalan alle jotain?

– Kyllä, ja jos käytetään alla vaikka koria, sen paino pitää nollata, taarata. Siksi siinä tarvitaan todistajat paikalle.

Montako?

– Virallinen suositus on kaksi todistajaa, mutta yhdelläkin on hyväksytty, kunhan he eivät ole sukulaisia tai parhaita kavereita, vaan oman perheen ulkopuolelta, mielellään kaupan henkilökuntaa.

– Yleensä saamassamme ruutupaperissa lukee kala, paino, päivämäärä ja paikkakunta ja todistajien nimet ja nimien selvennykset. Fiksua on kirjoittaa vaikka Matti Möttönen K-Supermarket Oulu, jolloin voimme soittaa ja kysyä punnitusolosuhteista, jos on jotain, joka epäilyttää.

Mikä vika vanhoissa ennätyksissä oli?

– Ennätyskalalautakunta perustettiin sen vuoksi, että vanhassa rekisterissä oli epäselviä ja epäilyttäviä tapauksia. Epäiltiin vaikka, että kalan laji oli määritetty väärin tai punnituksessa oli ollut paunoja, jotka olivat jossain vaiheessa muuttuneet kiloiksi.

– Siellä oli kaloja, jotka eivät biologien mukaan voi kasvaa Suomessa niin suuriksi.

Ja kuva on siis välttämätön?

– Kyllä, emme hyväksi ilman kuvaa, tai että joku meidän asiantuntijamme on sen nähnyt. Vääriä määrityksiä on niin paljon. Lohet ja taimenet menevät sekaisin, särjet menevät sekaisin, tokot ja simput menevät sekaisin. Ilman dokumentteja tämä olisi täysin mahdotonta.

– Joskus on hylätty, jos kuva on epäselvä.