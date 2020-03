Yliopiston Apteekki rajoittaa käsidesin myyntiä, jotta tuotteita riittää mahdollisimman monelle.

Sen jälkeen kun koronavirus nousi uutisiin, käsidesin myynti alkoi kasvaa hurjaa vauhtia. Siitä syystä Yliopiston Apteekki on päättänyt rajoittaa käsidesin ja antiseptisten käsihuuhteiden myyntiä sekä kivijalkakaupoissaan että verkkokaupassa.

– Kysyntä on selvästi suurempaa kuin tähän aikaan vuodesta. Käsidesin myynti on tähän aikaan vuodesta muutenkin suurta influenssakauden vuoksi, mutta nyt kysyntä on ollut poikkeuksellisen suurta. Haluamme varmistaa, että tuotteita riittää tässä tilanteessa mahdollisimman monelle, kertoo Yliopiston Apteekin viestintäjohtaja Jenni Tyrni.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Helmikuun lopusta lähtien asiakas voi ostaa kerralla enintään kaksi 500 millilitran pumppupakkausta tai viisi 100 millilitran pakkausta.

– Koronavirustilanne on saanut asiakkaat liikkeelle. Käsihygienian merkityksestä on uutisoitu paljon ja sen merkitystä on korostettu. Meidän käsityksemme on, että se on vaikuttanut kysynnän kasvuun, Tyrni sanoo.

Viestintäjohtaja muistuttaa, että ensisijainen tapa suojautua tartunnoilta on käsienpesu runsaalla vedellä ja saippualla.

– Jos vesipesu ei ole mahdollinen, silloin suositellaan antiseptisiä käsigeelejä ja -huuhteita.

Toistaiseksi käsidesi ei ole loppunut Yliopiston Apteekkien hyllyiltä. Sen sijaan hengityssuojaimet ovat loppu, eikä niitä saa tukustakaan.

– Meillä ei valitettavasti ole tietoa, milloin seuraava erä voitaisiin saada apteekkeihin.