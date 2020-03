Suomessa 5 uutta koronavirustartuntaa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu ensimmäinen koronavirustartunta.

Tartunta varmistui keskiviikkona 4.3.2020. Tartunta on saatu Pohjois-Italiasta.

44-vuotias potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut kolme lähikontaktia.

Sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Myös HUS tiedottaa kolmesta uudesta vahvistetusta tartunnasta.

Yksi tartunnan saaneista on työikäinen nainen ja hänen tartuntansa liittyy aiemmin todettuihin tartuntoihin. Lisäksi tartunnan ovat saaneet kaksi työikäistä miestä, joiden tartunnat ovat peräisin Pohjois-Italiasta.

Kaikki tartunnan saaneet ovat hyväkuntoisia ja he ovat kotiutuneet näytteenoton jälkeen. Heidät on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona. Tartunnan saaneiden lähipiiriin on oltu yhteydessä. HUSissa on todettu yhteensä 9 koronavirustartuntaa.

THL kertoo myös yhdestä tartunnasta Hämeessä.

Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 12 koronavirustartuntaa.