Lauha sää hallitsee koko Suomen sää

Matalapaine jatkaa matkaansa kohti koillista ja maan itä- ja pohjoisosassa tulee paikoin runsaitakin lumisateita.

Kaakossa sade tulee vetenä. Lännessä lumi- ja vesisateet ovat enimmäkseen vähäisiä. Pilvisyys on runsasta, etelässä paikoin vaihtelevaa, ja maan eteläosassa tulee myös kuurosateita, jotka muuttuvat illalla rännäksi tai lumeksi.

Kohtalainen kaakkoistuuli heikkenee hieman ja kääntyy laajalti lounaaseen.

Päivälämpötila on suuressa osassa maata 0 – 4 astetta, lämpimintä lounaassa, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa on pakkasta 0 – 5 astetta ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 7 - 12 astetta.

Perjantaina aamulla pohjoisessa sataa vielä laajalti lunta, mutta sade heikkenee hiljalleen päivän kuluessa. Maan keskiosassa paikalliset lumisateet väistyvät vähitellen itään. Sää muuttuu suuressa osassa maata iltaa kohti hetkeksi selkeämmäksi. Yöllä pilvisyys alkaa jälleen lisääntyä etelästä alkaen. Lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista.

Päivälämpötila on perjantaina maan eteläosassa 2 – 5 astetta, keskiosassa on kahdesta pakkasasteesta kahteen lämpöasteeseen ja pohjoisosassa on laajalti pakkasta 3 - 8 astetta.

Lauantaina seuraava matalapaine kulkee Suomen eteläpuolitse itään ja sää on maan etelä- ja keskiosassa pilvinen, Lapissa on monin paikoin selkeää. Maan eteläosaan yltää paikoin lumisateita, rannikolla sataa myös vettä.

Tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta etelärannikolla itätuuli ja Lapissa lounaistuuli on paikoin kohtalaista.

Päivälämpötila on maan eteläosassa 3 – 5 astetta, keskiosassa 0 – 3 astetta ja pohjoisessa on laajalti yhdestä asteesta neljään pakkasasteeseen.