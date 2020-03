Sanna Marin matkustaa New Yorkiin naistenpäivän tapahtumaan

Matkallaan Marinin on määrä tavata myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres.

Pääministeri Sanna Marin (sd) matkustaa tänään New Yorkiin osallistuakseen YK:n kansainväliseen naistenpäivän tapahtumaan. Marin osallistuu tilaisuudessa muun muassa paneelikeskusteluun naisten oikeuksista ja tasa-arvosta.

Suomen YK-edustusto New Yorkissa järjestää tasa-arvotilaisuuden, jonka pääministeri avaa.

Matkallaan Marinin on määrä tavata myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Kahdenvälisen tapaamisen keskustelunaiheita ovat muun muassa globaalit toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, tasa-arvo ja Suomen rooli YK:ssa.

Lisäksi Marin tapaa suomalaisia opiskelijoita Columbian yliopistossa ja pitää avoimen luennon otsikolla “The Climate Sustainable Welfare Society: Is it the Model of the Future?”

Naistenpäivän tapahtuma päättyy perjantaina.