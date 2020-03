Aloituspakkaus, selvitys hätämajoituksista ja rajavalvonta – näin Suomi valmistautuu Turkin pakolaiskriisiin

Rajavalvonta on tiukentunut ja edellisestä pakolaiskriisistä on opittu. Suomella on valmius nopeisiinkin toimiin, mutta viranomaiset eivät usko vuoden 2015 vaelluksen toistuvan.

Turkin ja Kreikan rajalla kärjistyneen siirtolais- ja pakolaistilanteen leviämiseen on varauduttu myös Suomessa.

Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön valmiuspäällikkö Olli Lampinen kertoo, että valmius nopeisiin toimiin on olemassa ja Maahanmuuttoviraston Migrin tulosalueen johtaja Kimmo Lehto sanoo, että vuodesta 2015 on kehitytty.

Tarvittaessa valmius on vastaanottaa vuotta 2015 enemmänkin turvapaikanhakijoita, mutta Lehto ei usko vastaavaan vyöryyn.

Turkin avattua Kreikan vastaisen rajansa, Euroopan unionin rajojen sisäpuolelle on pyrkinyt YK:n ja Turkin arvioista riippuen jopa 13 000–83 000 pakolaista.

Kreikan saarille meriteitse on saapunut satoja turvapaikanhakijoita, ja täpötäydet pakolaisleirit aiheuttavat ärtymystä paikallisissa ja epätoivoa turvapaikanhakijoissa.

Turkissa elää arviolta 3,7 miljoonaa pakolaista, joista valtaosa on syyrialaisia. Vertailun vuoksi vuosina 2014–2016 Euroopan unioniin saapui noin vajaa 2 miljoonaa turvapaikanhakijaa.

Suomeen turvapaikkakriisi iski erityisesti vuonna 2015, jolloin maahan hakeutui noin 32 500 turvapaikanhakijaa. Vastaanottokeskuksia oli enimmillään yli 200 ja nykyään niitä on reilusti alle sata.

Noista vuosista paljon on muuttunut. Euroopan sisärajojen valvontaa on tehostettu. Tarkastuksia on ollut ainakin Ranskan, Saksan, Tanskan ja Ruotsin rajoilla.

Rajavartiolaitoksen tilannekeskuksen päällikkö Marko Saareks kertoo, että kyse on toistaiseksi pistotarkastuksista ja valmiudesta aloittaa rajatarkastukset välittömästi.

– Hallitsematon väestön liikkuminen on huomattavasti epätodennäköisempää kuin vuonna 2015.

Suomessa rajavalvonnan tehostamista ovat esittäneet perussuomalaiset.

Ruotsin vastaisen rajan valvominen on Saareksen mukaan mahdollista, mutta sille ei todennäköisesti ole tarvetta.

– Todennäköisemmin rajavalvonta toimii jo etelämpänä ja aiheuttaa turvapaikanhakijoiden jumiin jäämisen muun muassa Kreikkaan. Kun Kreikkaan kapasiteetti ei enää riitä, alkaa humanitäärinen kriisi ja joudutaan tekemään luultavasti poliittinen päätös siitä, miten ihmisiä EU-maiden kesken jaetaan.

Huolissaan tulee siis todennäköisemmin olla Kreikan kestävyydestä kuin hallitsemattomista ihmisjoukoista Suomen rajoilla.

Kreikka on pyytänyt EU-mailta tukea rajavalvontaansa. Rajavartiovirasto käsittelee pyyntöä, mutta Suomen osuus jäänee vähäiseksi.

Myös Suomen valmius on parantunut. Viranomaiset toistavat, että turvapaikkakriisistä on opittu.

Sisäministeriön valmiuspäällikkö Lampinen ei halua puhua yksityiskohdista, mutta tilanteeseen on valmistauduttu ja hyödyksi on käytetty aiemmasta turvapaikkakriisistä kertyneitä kokemuksia.

Kansallinen valmius toimia on paremmalla tolalla kuin aiemmin.

Mikäli rajalle tulee joukoittain ihmisiä, ensimmäiset välttämättömät toimet saadaan tehtyä päivissä. Kreikan kaltaisia alueellista ylibuukkausta saatikka slummikyliä ei Lampisen mukaan pääse syntymään, eikä sää niitä edes mahdollistaisi.

Hän korostaa, että Suomi toimii parhaalla mahdollisella tavalla lakien ja kansainvälisten sopimusten puitteissa, mutta pitäytyy kommentoimasta tarkemmin, sillä asiat eivät ole julkisia.

– Vaikka meitä kiinnostaisi jokin toimintatapa, mutta lainsäädäntö ei sitä mahdollista, niin silloin se on no go.

Lampinen painottaa, ettei pakolaiskysymys ole yksinkertainen. Suomen vastaanottokyky riippuu maahan tulevien ihmisten ominaisuuksista, eikä pelkästä summasta.

– Se ei valitettavasti ole matematiikkaa. Jonkin profiilin sata ihmistä on meidän koneistolle kuormittavampaa kuin jonkin toisen profiilin 10 000 ihmistä. Se riippuu niin paljon vallitsevasta tilanteesta ja tilannekehityksestä.

Sisäministeriössä toivotaan EU-tason yhteistä päätöstä ja aiotaan toimia sen mukaisesti.

– Onhan tämä hyvin haasteellinen tilanne pahimman skenaarion pohjalta, joten toivomme tietysti poliittista ratkaisua.

Migrin Lehto sanoo, että Suomen vastaanottokeskuksissa on noin 1000 vapaata paikkaa jo nyt. Tarvittaessa paikkoja järjestyy kuukaudessa tai kahdessa useita lisää, mutta tätä nopeammissakin tapauksissa kyetään järjestämään hätämajoitusta esimerkiksi vanhoihin koulurakennuksiin.

Osalla kunnista on jo olemassa selkeitä suunnitelmia siitä, mitä rakennuksia voidaan käyttää majoitukseen. Joillain kunnilla suunnitelmat ovat Lehdon mukaan huonommat.

Vastaanottokeskusten perustamista verrattuna vuoteen 2015 hidastaa se, että niiden perustaminen on sidottu tiukemmin eduskunnan budjettiin. Maahanmuuttoviraston toimivalta on siis kaventunut.

Kaiken kaikkiaan Suomi pyrkii varautumaan jopa 100 000 ihmisen väliaikaismajoittamiseen.

Lehto korostaa, että lukua ei ole yksiselitteisesti suunniteltu vain turvapaikanhakijoiden vastaanottamaksi. 100 000 ihmisen majoittaminen pitää sisällään myös suomalaisten hätämajoituksen poikkeustilanteessa.

Vastaanottokeskuksia on Lehdon mukaan käytetty muun muassa tulipalossa asuntonsa menettäneiden hätämajoituksena.

– Kokoluokka (noin 2% väestöstä) on länsieurooppalaista tasoa.

Lehto korostaa, että traumatisoitunut tai vammautunut pakolainen vaatii Suomen viranomaisilta enemmän kuin hyväkuntoiset turvapaikanhakijat.

Hän huomauttaa myös, ettei usko vuoden 2015 turvapaikkakriisin toistuvan sellaisenaan, mutta maahanmuuton lisääntymiseen on varauduttu.

Suunnitelmia on useampia ja niitä päivitetään tilanteen kehittymisen mukaan.

Joka tapauksessa historiasta on opittu: niin suunnitelmat, materiaalit kuin osaaminenkin on edellistä kriisiä paremmalla tasolla.

Lehdon mukaan muun muassa patjoja on enemmän tai niiden hankkiminen on aiempaa nopeampaa ja tietojärjestelmät ovat enemmän kiinni ajassa.

– Ja ihan kokemuksenkin perusteella voidaan sanoa, että osaaminen on parantunut. Meillä on paremmin tilanneseuranta päällä, kun meillä on jatkuvasti toiminnassa Maahanmuuttoviraston tilannekeskus.

Suomen Punaisen Ristin vastaanottotoiminnan asiantuntija Hanna-Leena Tikkanen sanoo, että turvapaikanhakijoiden tuloon on varauduttu muun muassa aloituspakkauksin.

Kun turvapaikanhakija saapuu Suomeen hänelle annetaan esimerkiksi aloituspakkaus, joka sisältää muun muassa saippuaa, hammasharjan ja -tahnan, peiton ja tyynyn.

Tikkanen ei osaa sanoa monta aloituspakkausta SPR:llä on Tampereen varastossaan, mutta käyttötavaroita saadaan myös lahjoituksena.

SPR on myös varautunut äkilliseen turvapaikanhakuaaltoon. Tikkasen mukaan järjestö on jo vuosikymmeniä ylläpitänyt valmiutta auttaa hädänalaisia, ja viimeksi viime syksynä paikallisjärjestö harjoitteli turvapaikanhakijoiden vastaanottamista normaalista poikkeavassa tilanteessa.

– Siellä harjoiteltiin käytännössä miten rekisteröidään turvapaikanhakija, järjestetään hätämajoitus ja turvataan ruokahuolto.

Myös SPR oppi vuodesta 2015. Tikkasen mukaan järjestö hyödyntää nykyään paljon enemmän digitaalisia työkaluja töidensä organisoimisessa ja terveystarkastuksetkin hoituisivat todennäköisesti entistä nopeammin.

Lisäksi vuonna 2015 järjestön toimintaan mukaan ilmoittautuneista 10 000 vapaaehtoisesta osa jäi aktiivitoimintaan mukaan.

– Osa poistui, kun vastaanottokeskus kunnasta lakkasi, mutta uskon, että nytkin saisimme paljon vapaaehtoisia. Ihmisten auttamisenhalu on suuri.