Rajavartiolaitos on vastaanottanut pyynnön nopeasta rajainterventiosta Kreikan maarajalla – alkaa valmistella lähtöä

Lähetettävien henkilöiden määrä ja sekä aikataulu tarkentuvat loppuviikon aikana.

Rajavartiolaitos on tänään saanut Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilta tiedon pääjohtajan eilisestä päätöksestä käynnistää nopea rajainterventio myös Kreikan maarajalla. Aiempi, maanantaina tehty päätös koski operaation käynnistämistä Kreikan merirajalla, tiedottaa Rajavartiolaitos.

Nyt Kreikka ja Frontex laativat operaatiosuunnitelman ja Suomi ilmoittaa siinä olevien tarpeiden pohjalta osallistumisestaan. Rajavartiolaitos valmistelee operaatioon osallistumista, ja lähetettävien henkilöiden määrä ja sekä aikataulu tarkentuvat loppuviikon aikana.

Muu jo aiemmin alueella käynnissä ollut Frontexin operatiivinen toiminta on jatkunut normaalisti.

Rajavartiolaitoksen mukaan Kreikan tilanne on vaikeutunut viime päivinä. Asiasta on keskusteltu useilla eri foorumeilla sekä poliittisella että viranomaistasolla. Näissä keskusteluissa on myös sivuttu rajavalvonnan tehtävää.

Rajavartiolaitoksen näkemyksen mukaan maa- ja merirajoilla tapahtuvan rajavalvonnan tehtävänä on mahdollistaa sujuva ja turvallinen rajanylitysliikenne sekä paljastaa luvattomat rajanylittäjät ja saattaa heidät asianmukaiseen viranomaisprosessiin: turvapaikanhakijat turvapaikkaprosessiin ja käännytettävät käännytysprosessiin.