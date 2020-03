Tutkijat kritisoivat koronaviruksesta tiedottamista: ”Hallitus ja virkamiehet möhlivät”

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö myöntää, että viranomaisten ja hallituksen viestintää kohtaan on tullut kovaa kritiikkiä tutkimusmaailmasta.

Ministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila myöntää, että hallituksen ja viranomaisten koronavirusviestinnästä on satanut kovaa kritiikkiä myös tutkimusmaailmasta.

– Ottaen nyt kantaa pariinkin aika korkean tason ja tutkimusmaailmassakin meritoituneeseen henkilöön, joka on laittanut meille aika kovaakin kritiikkiä. Olemme sen toki käyneet läpi, katsoneet ja analysoineet sitä, Varhiala sanoo.

Muun muassa Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo kritisoi kovasanaisesti hallitusta ja viranomaisia Tiede-lehden blogissaan.

”Hallitus ja virkamiehet möhlivät koronaviruksen kanssa” otsikoidussa kirjoituksessa Aivelo kuvailee hallituksen olleen koronan suhteen ”hissuttelulinjalla”.

Hallitus piti viime viikon torstaina aiheesta tiedotustilaisuuden, jossa ei Aivelon mukaan puhuttu kansalaisten valmistautumisesta juuri lainkaan käsienpesua lukuun ottamatta.

Hän olisi kaivannut etenkin ennakoivaa viestintää, viruksen leviämisen eri skenaarioiden avointa esille tuomista ja sen kertomista, kuinka todennäköisinä niiden toteutumista pidetään.

– Sen sijaan puhuttiin yksittäistapauksista ja käytännössä heti sen jälkeen selvisi, että tapauksia on jo enemmän, jopa tartuntaketjuja on jo olemassa.

Eniten häntä hämmensi STM:n osastopäällikkö Päivi Sillanaukeen kommentti siitä, että todennäköisin skenaario on se, että koronavirustapauksia tulee muutamia lisää.

– Se ei ole millään tasolla järkevä skenaario. Niitä varmasti tulee enemmän. En usko siihen, että sellainen skenaario oikeastaan olisi olemassa, tai sitten THL:n skenaariot ovat hyvin vahvasti pielessä, Aivelo sanoo.

– Tilannearvio siis tuli myöhässä, eikä viestinnässä oltu kovinkaan eteenpäin katsovia, Aivelo sanoo IS:lle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (vasemmalla) ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sosiaali- ja terveysministeriön koronavirusta käsittelevässä taustatilaisuudessa

Myös sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) myöntää ministeriön saaneen palautetta siitä, ettei se kerro tarpeeksi koronavirustilanteesta, ja ettei viestintä olisi ollut tarpeeksi selkeää.

Osittain ministeriön saaman palautteen vuoksi STM päätyikin tänään tiistaina järjestämään taustatilaisuuden koronaviruksesta medialle, vaikka tilanteen osalta ei ollut hänen mukaansa varsinaisesti uutta uutisoitavaa.

Toisaalta ministeriössä ei ole haluttu Varhilan mukaan myöskään ylitiedottaa koronasta ja aiheuttaa näin turhaa huolta kansalaisten keskuudessa.

Hän muistuttaa, että Suomessa on tällä hetkellä kuitenkin vain seitsemän todettua koronavirustartuntaa, joiden kaikki tartuntaketjut tiedetään.

– Mutta aina voidaan parantaa, se on lähtökohta. Aina voidaan parantaa sitä, miten viestitään ja kuinka paljon viestitään. Ja onko viranomaisten toimet riittäviä, Varhila sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan ministeriössä on tehty kuitenkin kaikki mahdollinen oikea-aikaisen tiedon välittämiseksi.

– Kun ollaan tilanteessa, jossa on kyse kansalaisten huolta painavista asioista ja ihmiset ovat epätietoisia, niin pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että tiedotus on mahdollisimman avointa, reaaliaikaista ja faktapohjaista. Siihen me olemme täällä ministeriössä pyrkineet, Pekonen lisää.